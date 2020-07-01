Тверской облизбирком рассказал об оборудованных для инвалидов участках

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Избирком Избирком Тверской области рассказал в ходе прямого включения в ЦИК об уникальных оборудованных участках для голосования по поправкам к Конституции РФ для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По данным избиркома, почти 45% избирателей Тверской области к 12.00 мск проголосовали по поправкам к конституции. При этом смогли принять участие в голосовании и люди с ограниченными возможностями здоровья, это было продемонстрировано на видео для ЦИК.

"Уникальное оборудование в Торжке – один из участков оборудован теплокабиной, позволяющей использовать звуковые подсказки. Вместе со специальной разметкой в помещении это позволяет голосовать полностью самостоятельно", - сообщается в видеоролике.

В избиркоме уточняют, что инвалиды по зрению приходили на участки, где их встречали волонтеры, вместе с собаками-поводырями. При этом на выборах используются специальные трафареты, зарекомендовавшие себя в регионе с 2007 года. Жалоб от инвалидов, что им что-то не выдали, не смогли помочь проголосовать, не поступало.

"Голосование на территории Тверской области проходит штатно. На сегодняшний день в избирательной комиссии ни одного заявления о голосовании не поступило", - сообщила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.