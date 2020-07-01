В Сибири завершилось голосование по поправкам в Конституцию

КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Главный день голосования по поправкам к Конституции РФ завершился для жителей Сибири, все избирательные участки закрылись в 20.00 (16.00 мск) в восьми из десяти регионов СФО; из-за разницы в часовых поясах на территории Сибирского федерального округа Главный день голосования по поправкам к Конституции РФ завершился для жителей Сибири, все избирательные участки закрылись в 20.00 (16.00 мск) в восьми из десяти регионов СФО; из-за разницы в часовых поясах на территории Сибирского федерального округа Иркутская область завершила голосование в 15.00 мск, а Омская область в 17.00 мск.

Голосующий тулун среди лидеров приангарья

В Иркутской области в день голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля в 20.00 (15.00 мск) закрылись 1894 избирательных участка, из них 242 в областном центре. По данным избирательной комиссии Иркутской области на 18.00 (13.00 мск) в регионе проголосовали 766 тысяч 40 человек – это 41,07% от общего числа голосующих. Лидером по участию в голосовании стал Баяндаевский район, где проголосовало более 71% жителей. Хорошая явка также была в Тулуне – более 60%.

Власти отмечают, что общероссийское голосование в Иркутске проходило с соблюдением всех мер безопасности. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции всем избирателям при входе на участки выдавался индивидуальный пакет со средствами защиты - маской, перчатками, спиртовой салфеткой и ручкой. Регистрация и голосование происходили при строгом соблюдении социальной дистанции.

Противогазы, медведи и мелкие нарушения

Во всех регионах Сибири погода не подвела - было жарко и солнечно. На участках не наблюдалось скопления людей, голосование проходило в спокойном режиме. Были и забавные ситуации - в Алтайском крае на избирательный участок пришла молодая медведица, а в Омске - гражданин в противогазе. В целом все регионы были дисциплинированные и без серьезных нарушений.

В Алтайском крае закрылись все 1779 участков. Помимо голосования по поправкам к конституции, жители региона высказали свое мнение по поводу присвоения почетного звания "Город трудовой доблести" Барнаулу , Бийску, Новоалтайску и Рубцовску.

Как рассказали РИА Новости в региональной избирательной комиссии, в целом все проходит спокойно, каких-либо нарушений не зафиксировали.

Не обошлось без приятного сюрприза голосующим: на участок в барнаульской гимназии №42 привели медвежонка Глашу из местного зоопарка. Животное забралось на стул, погрызло санитайзер и стащило со стола коробку для бумаг. Как рассказал РИА Новости директор зверинца Сергей Писарев , таким образом зоопарк решил устроить праздник для барнаульцев.

За процессом голосования следили более 10 тысяч наблюдателей, 6 тысяч из них - от общественных организаций, 4 тысячи - от политических объединений. Явка по данным на 18 часов местного времени (14.00 мск) составила 47,53% проголосовали 862 220 человек.

Республике Алтай закрылись все 236 участков. В течение дня в процесс голосования попыталась вмешаться погода: часть избирательных участков на некоторое время оставались без света и связи. Неполадки быстро устранили. В целом, по данным регионального избиркома, голосование проходило спокойно и с учетом санитарных требований.

За соблюдением прав избирателей следили две тысячи наблюдателей от Общественной палаты. По данным ЦИК России , на 15 часов местного времени (11.00 мск) явка в регионе составила 57.92%.

В Кемеровской области в 20.00 часов местного времени (16.00 мск) закрылись все избирательные участки

"Все 1699 избирательных участков закрылись в 20 часов", – рассказала РИА Новости секретарь избирательной комиссии Кемеровской области Мария Герасимова.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, зафиксированы ли на избирательных участках Кузбасса какие-либо нарушения, собеседница агентства уточнила, что за время голосования 1 июля в избирательную комиссию поступило пять письменных обращений.

"Одно из них касается того, что участника голосования не включили в список голосования, но ему дали проголосовать, право его восстановили. И четыре жалобы о том, что люди не хотят участвовать в голосовании... Граждане считают себя (живущими – ред.) в составе СССР… Они пишут волеизъявление-требование или заявление-уведомление, что исключить их из списков для голосований и никогда и ни в коем случае не вносить", – уточнила Герасимова.

Секретарь избиркома Кемеровской области не уточнила, из каких территорий области поступили такие заявления.

Красноярском крае на 15.00 (11.00 мск) явка составила 53.97%. По данным властей, голосование в регионе прошло спокойно. Все избирательные участки закрылись вовремя. В Красноярском избиркоме сообщили, что "серьезных нарушений, которые могут влиять на результат, не зафиксировано".

Более 88% избирателей Тувы пришли на участки для голосования по поправкам в конституцию РФ к 15.00 (11.00 мск) в среду, сообщается на сайте республиканского избиркома.

"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования - 88,25%", - говорится в сообщении.

В Хакасии на 15.00 (11.00 мск) более 53% избирателей Хакасии пришли на голосование по поправкам к конституции, сообщили РИА Новости в избиркоме республики.

"Процент участников голосования, получивших бюллетень для голосования, от общего числа включенных в списки участников голосования – 53, 97% на 15.00 (11.00 мск). Голосование прошло спокойно, с соблюдением всех норм безопасности. Погода солнечная", - сказал официальный представитель избиркома Дмитрий Кирсанов.

Более 45% избирателей в Новосибирской области по данным на 18.00 местного времени (14.00 мск) среды проголосовали по внесению поправок в Конституцию России, сообщила журналистам глава облизбиркома Ольга Благо.

Проголосовали 978 698 жителей Новосибирской области. В Новосибирске проголосовало 396 034 – это 32,84%. В Новосибирской области 1 июля работали 2013 избирательных участков.

Облизбирком в среду направил в ГУМВД РФ по Новосибирской области информацию о нарушении общественного порядка - о размещении определенного плаката на территории Новосибирска. Также Благо сообщила, что на одном из участков КОИБ у одного из избирателей по неизвестным причинам не принял бюллетень. В связи с этим человеку предложили заполнить обычный бюллетень и опустить его в резервный стационарный ящик по голосованию. Других серьезных нарушений не зафиксировано.

По данным избирательной комиссии Томской области , к 15.00 местного времени (11.00 мск) в Томской области общая явка избирателей с учетом проголосовавших за предыдущие шесть дней составила 40,65%. За первые два часа она составляла 34,64%, а к полудню – 37,15%.

В Томской области 1 июля работали 773 избирательных участков. Всего в регионе за предыдущие шесть дней проголосовали 209,1 тысячи человек из более чем 768 тысяч избирателей. Голосование прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Избиратели также могли отдать свой голос за присвоение Томску почетного звания "Город трудовой доблести".

В Омской области 1 июля закрылись 1734 избирательных участка.

В пресс-центре администрации Омска сообщили, что серьезных нарушений, повлиявших на ход голосования, нет, на 451 избирательном участке в Омске работали более тысячи наблюдателей.

Один из жителей региона пришел на избирательный участок в противогазе, но это не помешало ему проголосовать.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в регионе проходило с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. На каждом избирательном участке организовали пункт температурного контроля, при входе в помещение размещали дезинфицирующие коврики. Всех избирателей, членов избирательных комиссий и наблюдателей обеспечили средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзером), а участки для голосования в течение дня обрабатывали дезинфицирующими растворами.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии Омской области на 15.00 (12.00 мск) проголосовали 60,87% избирателей, в том числе в Омске - 52,75% избирателей, в районах области - 72,66% избирателей.

В ходе голосования на дому и во дворах свой выбор сделали более 420 тысяч жителей города, что составило 45,7% от общего числа избирателей в Омске.