Явка по России на голосовании по поправкам составила 62,89% на 17.00

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя явка по России на голосование по поправкам в конституцию на 17.00 составила 62,89%, свидетельствуют данные ЦИК.

Согласно представленным на онлайн-табло в ЦИК данным, средняя явка по России на голосование по поправкам в конституцию на 17.00 составила 62,89%. К этому времени обработано 3,23% протоколов, за поправки проголосовали 69,36% россиян, против - 28,60%.