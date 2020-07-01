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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573747443.html
Явка по России на голосовании по поправкам составила 62,89% на 17.00
Средняя явка по России на голосование по поправкам в конституцию на 17.00 составила 62,89%, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:01
конституция рф
голосование по поправкам в конституцию
россия
политика
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, россия, политика

Явка по России на голосовании по поправкам составила 62,89% на 17.00

17:06 01.07.2020 (обновлено: 18:01 01.07.2020)
451
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Средняя явка по России на голосование по поправкам в конституцию на 17.00 составила 62,89%, свидетельствуют данные ЦИК.
Согласно представленным на онлайн-табло в ЦИК данным, средняя явка по России на голосование по поправкам в конституцию на 17.00 составила 62,89%. К этому времени обработано 3,23% протоколов, за поправки проголосовали 69,36% россиян, против - 28,60%.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
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Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФРоссияПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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