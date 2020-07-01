https://ria.ru/20200701/1573747323.html
Госбюро расследований Украины ведет 76 дел по "евромайдану"
Госбюро расследований Украины заявило в среду, что по состоянию на конец июня вело 76 дел "евромайдана". РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:05
2020-07-01T17:05
ирина венедиктова
евромайдан
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155838/46/1558384690_0:121:3054:1839_1400x0_80_0_0_5449ffe7c3c8cc637d1a29d870623c0b.jpg
https://ria.ru/20200615/1572944728.html
1
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155838/46/1558384690_0:121:3054:1839_1400x0_80_0_0_5449ffe7c3c8cc637d1a29d870623c0b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155838/46/1558384690_154:0:2885:2048_1400x0_80_0_0_c629b7fe8d2dd38723528541a07d6754.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155838/46/1558384690_0:41:1853:1894_1400x0_80_0_0_27ad4ccc54e379b15efd815f63b60e35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина венедиктова, евромайдан, украина, в мире