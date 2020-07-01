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Госбюро расследований Украины ведет 76 дел по "евромайдану"
Госбюро расследований Украины заявило в среду, что по состоянию на конец июня вело 76 дел "евромайдана". РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:05
ирина венедиктова
евромайдан
украина
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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ирина венедиктова, евромайдан, украина, в мире

Госбюро расследований Украины ведет 76 дел по "евромайдану"

17:05 01.07.2020
199
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Госбюро расследований Украины заявило в среду, что по состоянию на конец июня вело 76 дел "евромайдана".
"В производстве специального следственного подразделения Государственного бюро расследований по расследованию "дел майдана" по состоянию на конец июня 2020 года находится 76 уголовных дел", - говорится в отчете, опубликованном на сайт Госбюро.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
15 июня, 13:29
Порошенко объяснил, почему часть силовиков отступили во время Евромайдана
Ранее занимавшая должность директора Госбюро расследований Украины Ирина Венедиктова (сейчас она генпрокурор Украины) сообщила, что по состоянию на конец февраля 2020 года ведомство вело 51 дело "евромайдана".
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Ирина ВенедиктоваЕвромайданУкраинаВ мире
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