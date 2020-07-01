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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573747224.html
В ЦИК назвали регион с самой высокой явкой на голосовании по поправкам
Самая высокая явка на голосовании по поправкам в конституцию - в Республике Тыва, она превысила 90%, самая низкая - в Мурманской области, чуть более 40%,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:03
голосование по поправкам в конституцию
цик рф
мурманская область
республика тыва
политика
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мурманская область
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745917_0:144:3129:1904_1400x0_80_0_0_a887bfe383a60929144c47108920a504.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цик рф, мурманская область, республика тыва, политика

В ЦИК назвали регион с самой высокой явкой на голосовании по поправкам

17:03 01.07.2020
558
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самая высокая явка на голосовании по поправкам в конституцию - в Республике Тыва, она превысила 90%, самая низкая - в Мурманской области, чуть более 40%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, явка в Республике Тыва составила 90,70%. Участки для голосования в регионе закрылись в 16.00 мск.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 02:40
История Конституции Российской Федерации
Самая низкая явка - в Мурманской области, она составила 40,26%. Участки для голосования в Мурманской области будут работать до 20.00 мск.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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Россия голосует за свое будущее
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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