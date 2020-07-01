ЕР выявила около 400 незначительных нарушений при голосовании

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Единая Россия" зафиксировала порядка 400 небольших нарушений при процедуре голосования, избиратели жаловались на нехватку масок, санитайзеров, сообщил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко на брифинге в Общественной палате.
"Единая Россия" направила своих наблюдателей на все избирательные участки. Зафиксировано порядка 400 незначительных нарушений", - сказал политик.
По его словам, были жалобы на нехватку медицинских масок, санитайзеров, упоминалась необходимость показывать паспорт из рук гражданина с учетом требований Роспотребнадзора.
"Часть жалоб было от людей, которые не знакомы с нормами, установленными ЦИК и Роспотребнадзором", - сказал Ревенко.
Коснулся он и темы фейков. В частности, ранее прошла информация о том, что якобы можно проголосовать повторно. Политик сообщил, что он сам проголосовал электронно, а затем отправился на свой избирательный участок с просьбой показать список избирателей. "Моя фамилия была вычеркнута, как проголосовавшего", - пояснил он.
Вчера, 02:40История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.