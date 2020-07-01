ЕР выявила около 400 незначительных нарушений при голосовании

"Часть жалоб было от людей, которые не знакомы с нормами, установленными ЦИК и Роспотребнадзором", - сказал Ревенко.

Коснулся он и темы фейков. В частности, ранее прошла информация о том, что якобы можно проголосовать повторно. Политик сообщил, что он сам проголосовал электронно, а затем отправился на свой избирательный участок с просьбой показать список избирателей. "Моя фамилия была вычеркнута, как проголосовавшего", - пояснил он.