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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573747119.html
ЕР выявила около 400 незначительных нарушений при голосовании
"Единая Россия" зафиксировала порядка 400 небольших нарушений при процедуре голосования, избиратели жаловались на нехватку масок, санитайзеров, сообщил... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:58
голосование по поправкам в конституцию
евгений ревенко
конституция рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
единая россия
владимир путин
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
евгений ревенко, конституция рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), единая россия, владимир путин, политика

ЕР выявила около 400 незначительных нарушений при голосовании

16:58 01.07.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЖенщина отмечается в списке избирателей на избирательном участке во время голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Женщина отмечается в списке избирателей на избирательном участке во время голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Женщина отмечается в списке избирателей на избирательном участке во время голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Единая Россия" зафиксировала порядка 400 небольших нарушений при процедуре голосования, избиратели жаловались на нехватку масок, санитайзеров, сообщил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко на брифинге в Общественной палате.
"Единая Россия" направила своих наблюдателей на все избирательные участки. Зафиксировано порядка 400 незначительных нарушений", - сказал политик.
Брошюра с текстом Конституции РФ
Вчера, 14:37Голосование по поправкам в Конституцию
В ОП выявили более 8,4 тысячи фейков о голосовании по поправкам
По его словам, были жалобы на нехватку медицинских масок, санитайзеров, упоминалась необходимость показывать паспорт из рук гражданина с учетом требований Роспотребнадзора.
"Часть жалоб было от людей, которые не знакомы с нормами, установленными ЦИК и Роспотребнадзором", - сказал Ревенко.
Коснулся он и темы фейков. В частности, ранее прошла информация о том, что якобы можно проголосовать повторно. Политик сообщил, что он сам проголосовал электронно, а затем отправился на свой избирательный участок с просьбой показать список избирателей. "Моя фамилия была вычеркнута, как проголосовавшего", - пояснил он.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 02:40
История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЕвгений РевенкоКонституция РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Единая РоссияВладимир ПутинПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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