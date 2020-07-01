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В Швейцарии за сутки выявили 137 случаев коронавируса
За сутки в Швейцарии выявлено 137 новых случаев COVID-19, это произошло впервые с начала мая, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:56
2020-07-01T16:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
швейцария
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, швейцария, в мире
ЖЕНЕВА, 1 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова.
За сутки в Швейцарии
выявлено 137 новых случаев COVID-19, это произошло впервые с начала мая, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
По данным на 1 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 137 новых заражения (62 накануне), один человек скончался. Таким образом, общее число заболевших составило 31 851, всего скончалось 1685 человека.
Всего с начала эпидемии было проведено 583 928 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 11 264 теста (накануне 6070). В среднем вирус был найден в 6,5% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.