Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573747029.html
В Швейцарии за сутки выявили 137 случаев коронавируса
За сутки в Швейцарии выявлено 137 новых случаев COVID-19, это произошло впервые с начала мая, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148581/50/1485815015_0:60:5760:3300_1400x0_80_0_0_cc4bd464a4249f6fe7dba6fa3999eb34.jpg
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148581/50/1485815015_0:60:5760:3300_1400x0_80_0_0_cc4bd464a4249f6fe7dba6fa3999eb34.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148581/50/1485815015_640:0:5760:3840_1400x0_80_0_0_245b532b2a1367959dd023d89485ea65.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148581/50/1485815015_1584:0:5424:3840_1400x0_80_0_0_dedfbc8776be96ebfd3822882745b709.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, швейцария, в мире

В Швейцарии за сутки выявили 137 случаев коронавируса

16:56 01.07.2020
259
© Fotolia / Santosha57Цюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария
© Fotolia / Santosha57
Цюрих, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки в Швейцарии выявлено 137 новых случаев COVID-19, это произошло впервые с начала мая, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
По данным на 1 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 137 новых заражения (62 накануне), один человек скончался. Таким образом, общее число заболевших составило 31 851, всего скончалось 1685 человека.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всего с начала эпидемии было проведено 583 928 тестов на COVID-19. За прошедшие сутки – 11 264 теста (накануне 6070). В среднем вирус был найден в 6,5% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Девушка в медицинской маске
В Швейцарии вводят обязательное ношение масок в общественном транспорте
Флаг развевается над замком в Омане
В Омане число случаев COVID-19 превысило 41 тысячу
Блокпост в Казахстане
В Казахстане из-за коронавируса отменили мероприятия
Лекарства
СМИ сообщили, что США скупили 90% запаса препарата от COVID-19
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Сербии за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Крым
Евродепутат прокомментировал протест Киева из-за визита делегации в Крым
Сотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины
Госбюро расследований Украины ведет 76 дел по "евромайдану"
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Дагестане явка на голосовании по поправками превысила 80%
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число случаев COVID-19 достигло 16 898
Женщина отмечается в списке избирателей на избирательном участке во время голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
ЕР выявила около 400 незначительных нарушений при голосовании
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Авиакомпании Канады прекратят соблюдение социальной дистанции в самолетах
Полицейские и участники акции протеста в Гонконге
Правительство Канады предупредило граждан о задержаниях в Гонконге
УФСИН по Ульяновской области
В ульяновской колонии обнаружили подкоп для побега
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России
В Карелии явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 41%
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
В ЦИК назвали регион с самой высокой явкой на голосовании по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
Лента новостейМолния