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В ульяновской колонии обнаружили подкоп для побега
Сотрудники УФСИН по Ульяновской области обнаружили на территории одной из колоний в регионе подкоп для побега, материалы будут переданы в следственные органы,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:56
ск рф по ульяновской области
ульяновская область
димитровград
происшествия
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ульяновская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ск рф по ульяновской области, ульяновская область, димитровград, происшествия

В ульяновской колонии обнаружили подкоп для побега

16:55 01.07.2020 (обновлено: 21:56 01.07.2020)
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© Фото : Федеральная служба исполнения наказанийУФСИН по Ульяновской области
УФСИН по Ульяновской области
© Фото : Федеральная служба исполнения наказаний
УФСИН по Ульяновской области
САМАРА, 1 июл — РИА Новости. Сотрудники УФСИН по Ульяновской области обнаружили на территории одной из колоний в регионе подкоп для побега, материалы будут переданы в следственные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее информационный портал "ДимГрад 24" написал, что неизвестные на территории ИК-10 в Димитровграде сделали подкоп длиною 20 метров, на три метра выходящий за пределы последнего периметра ограждения колонии. По информации портала, на свободе заключенных должен был ждать гражданин, якобы готовивший им переход через границу Украины.
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"Тридцатого июня в ИК-10 УФСИН России по Ульяновской области <…> сотрудниками УФСИН России по Ульяновской области совместно с сотрудниками учреждения на территории канализационно-насосной станции под основным ограждением был обнаружен замаскированный ухищренным способом подкоп, предназначавшийся для совершения побега", — сказала представитель УФСИН.
Она подчеркнула, что попыток побега из колонии зафиксировано не было. По ее словам, в настоящее время в исправительной колонии проводятся оперативно-следственные мероприятия, материалы будут переданы в следственные органы.
В пресс-службе СУ СК России по Ульяновской области РИА Новости уточнили, что пока не получали соответствующие документы.
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