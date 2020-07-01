В ульяновской колонии обнаружили подкоп для побега

САМАРА, 1 июл — РИА Новости. Сотрудники УФСИН по Сотрудники УФСИН по Ульяновской области обнаружили на территории одной из колоний в регионе подкоп для побега, материалы будут переданы в следственные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее информационный портал " ДимГрад 24 " написал, что неизвестные на территории ИК-10 в Димитровграде сделали подкоп длиною 20 метров, на три метра выходящий за пределы последнего периметра ограждения колонии. По информации портала, на свободе заключенных должен был ждать гражданин, якобы готовивший им переход через границу Украины.

"Тридцатого июня в ИК-10 УФСИН России по Ульяновской области <…> сотрудниками УФСИН России по Ульяновской области совместно с сотрудниками учреждения на территории канализационно-насосной станции под основным ограждением был обнаружен замаскированный ухищренным способом подкоп, предназначавшийся для совершения побега", — сказала представитель УФСИН.

Она подчеркнула, что попыток побега из колонии зафиксировано не было. По ее словам, в настоящее время в исправительной колонии проводятся оперативно-следственные мероприятия, материалы будут переданы в следственные органы.