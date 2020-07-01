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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573746921.html
СМИ сообщили, что США скупили 90% запаса препарата от COVID-19
США скупили около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата "Ремдесивир", эффективно применяющегося при лечении COVID-19, у калифорнийской... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
европа
сша
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573655377.html
https://ria.ru/20200525/1571978621.html
В России все кто наживаются на пандемии близки к Путину. Все тесты и прочие препараты вроде "совместных" с японцами (на самом деле патенты закончились) производят только свои фирмы. Западным компаниям сейчас надо получить разрешение на работу с такими формами. Если проявят самостоятельность, могут получить по шапке
94
Ну это у Вас нет, а в США есть.
29
10
европа
сша
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564288563_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_809fa71388a5d785350f8f474de735f5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, европа, сша, в мире

СМИ сообщили, что США скупили 90% запаса препарата от COVID-19

16:53 01.07.2020
12094
© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарства
Лекарства
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарства. Архивное фото
ЛОНДОН, 1 июл – РИА Новости. США скупили около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата "Ремдесивир", эффективно применяющегося при лечении COVID-19, у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences, таким образом, Великобритания и европейские страны ограничены в доступе к лекарству, сообщает британское издание Guardian.
Первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня США скупили около 500 тысяч доз, что составляет около 90% запаса препарата на три месяца. Таким образом, США существенно ограничили доступ других стран к лекарству, считают эксперты.
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"Они получили доступ к большей части лекарства, поэтому для Европы ничего не осталось", - прокомментировал ситуацию изданию старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл.
Эксперт полагает, что продажа лекарств с доказанной эффективностью от коронавируса, должна регулироваться и лицензироваться.
"Это первый крупный одобренный препарат, и где же механизм доступа?" - задается вопросом Хилл.
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Решив вопросы с интеллектуальной собственностью этого препарата, Великобритания могла бы покупать дженерики в Бангладеше и Индии, где патент Gilead не признается, полагает он.
Ранее клинические испытания противовирусного препарата "Ремдесивир", первоначально разработанного для лечения лихорадки Эбола, показали, что лекарство сокращает период выздоровления тяжелобольных COVID-19, что может способствовать росту шансов выживаемости.
"Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS.
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Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства, общей стоимостью 2 340 долларов.
Gilead в июне установила в развитых странах цену на "Ремдесивир" в размере 390 долларов за ампулу, для обеспечения развивающихся стран компания заключила контракты с производителями дженериков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвропаСШАВ мире
Популярные комментарии
В России все кто наживаются на пандемии близки к Путину. Все тесты и прочие препараты вроде "совместных" с японцами (на самом деле патенты закончились) производят только свои фирмы. Западным компаниям сейчас надо получить разрешение на работу с такими формами. Если проявят самостоятельность, могут получить по шапке
1 июля, 19:02
Андрей Шлапаков
44107141
Ну это у Вас нет, а в США есть.
1 июля, 17:08
АСАндрей Ст
1950104
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