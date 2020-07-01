СМИ сообщили, что США скупили 90% запаса препарата от COVID-19

ЛОНДОН, 1 июл – РИА Новости. США скупили около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата "Ремдесивир", эффективно применяющегося при лечении COVID-19, у калифорнийской биофармацевтической компании Gilead Sciences, таким образом, Великобритания и европейские страны ограничены в доступе к лекарству, сообщает британское издание Guardian

Первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня США скупили около 500 тысяч доз, что составляет около 90% запаса препарата на три месяца. Таким образом, США существенно ограничили доступ других стран к лекарству, считают эксперты.

"Они получили доступ к большей части лекарства, поэтому для Европы ничего не осталось", - прокомментировал ситуацию изданию старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл.

Эксперт полагает, что продажа лекарств с доказанной эффективностью от коронавируса, должна регулироваться и лицензироваться.

"Это первый крупный одобренный препарат, и где же механизм доступа?" - задается вопросом Хилл.

Решив вопросы с интеллектуальной собственностью этого препарата, Великобритания могла бы покупать дженерики в Бангладеше Индии , где патент Gilead не признается, полагает он.

Ранее клинические испытания противовирусного препарата "Ремдесивир", первоначально разработанного для лечения лихорадки Эбола, показали, что лекарство сокращает период выздоровления тяжелобольных COVID-19, что может способствовать росту шансов выживаемости.

"Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS.

Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства, общей стоимостью 2 340 долларов.

Gilead в июне установила в развитых странах цену на "Ремдесивир" в размере 390 долларов за ампулу, для обеспечения развивающихся стран компания заключила контракты с производителями дженериков.