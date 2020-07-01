https://ria.ru/20200701/1573746857.html
В Омане число случаев COVID-19 превысило 41 тысячу
Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 41 тысячу, за сутки выявлено более тысячи заражений, сообщает министерство здравоохранения султаната. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:53
2020-07-01T16:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
оман
в мире
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оман
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/127528/68/1275286839_0:192:2048:1344_1400x0_80_0_0_11dbf003da4aa37b07b20dd6c321724d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, оман, в мире