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В Омане число случаев COVID-19 превысило 41 тысячу
Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 41 тысячу, за сутки выявлено более тысячи заражений, сообщает министерство здравоохранения султаната. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, оман, в мире

В Омане число случаев COVID-19 превысило 41 тысячу

16:53 01.07.2020
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© Flickr / Stefan KrasowskiФлаг развевается над замком в Омане
Флаг развевается над замком в Омане
© Flickr / Stefan Krasowski
Флаг развевается над замком в Омане. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 41 тысячу, за сутки выявлено более тысячи заражений, сообщает министерство здравоохранения султаната.
По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1124 новых зараженных. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Омане достигло 41 194, выздоровели 24 162 человека, скончались 185.
Отмечается, что среди новых инфицированных 862 гражданина Омана и 262 иностранца.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗОманВ мире
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