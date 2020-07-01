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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573746834.html
На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей
Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:15
голосование по поправкам в конституцию
чукотский автономный округ
конституция рф
политика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745917_0:144:3129:1904_1400x0_80_0_0_a887bfe383a60929144c47108920a504.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
чукотский автономный округ, конституция рф, политика

На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей

16:53 01.07.2020 (обновлено: 17:15 01.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.
Против проголосовали 18,6 процента пришедших на голосование жителей региона.
По официальным данным на 17 часов по московскому времени, средняя явка по стране составила 62,89 процента. Активнее всего на избирательные участки приходят жители Чечни, где этот показатель составляет 91,76 процента. Сама низкая явка — в Мурманской области (40,26 процента).
Сегодня проходит всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию. Сначала его назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за эпидемии коронавируса.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
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Голосование по поправкам в КонституциюЧукотский автономный округКонституция РФПолитика
Популярные комментарии
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1 июля, 18:27
Vladimir Mabi
62001224
Это когда успели подсчитать то?
1 июля, 17:51
Сергей Сафонов
38102006
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