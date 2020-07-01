В Швейцарии вводят обязательное ношение масок в общественном транспорте

"В связи с расширением использования общественного транспорта и ростом числа случаев заражений с середины июня было принято решение ввести обязательное ношение масок в общественном транспорте. Эта мера будет применяться по всей Швейцарии с понедельника, 6 июля. Кроме того, люди, въезжающие в Швейцарию из определенных регионов, должны будут проходить карантин", - говорится в заявлении.

Как отмечается, ношение масок становится обязательным для всех людей в возрасте старше 12 лет в любом виде транспорта, в том числе на подъемниках, лодках и кораблях, так как там невозможно соблюдать безопасную физическую дистанцию. Также с 6 июля становится обязательным 10-дневный карантин для всех, кто приезжает из определенных регионов, список которых будет постоянно обновляться.