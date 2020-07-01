Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573746780.html
В Швейцарии вводят обязательное ношение масок в общественном транспорте
Швейцария с 6 июля вводит обязательное ношение масок в общественном транспорте и обязательный 10-дневный карантин для всех, кто приезжает из зараженных стран,... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599026_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_d2bf8655250eac1349381ac7ab1f576f.jpg
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599026_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_d2bf8655250eac1349381ac7ab1f576f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599026_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_b3eb44684317bfea47b5b4b16b75a6ee.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572599026_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_3c50f6a446912ba8286b99c1a88c6cd8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, швейцария, в мире

В Швейцарии вводят обязательное ношение масок в общественном транспорте

16:50 01.07.2020
370
© Рамиль СитдиковДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске
© Рамиль Ситдиков
Девушка в медицинской маске. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 июл – РИА Новости. Швейцария с 6 июля вводит обязательное ношение масок в общественном транспорте и обязательный 10-дневный карантин для всех, кто приезжает из зараженных стран, говорится в решении Федерального совета (правительства).
"В связи с расширением использования общественного транспорта и ростом числа случаев заражений с середины июня было принято решение ввести обязательное ношение масок в общественном транспорте. Эта мера будет применяться по всей Швейцарии с понедельника, 6 июля. Кроме того, люди, въезжающие в Швейцарию из определенных регионов, должны будут проходить карантин", - говорится в заявлении.
Как отмечается, ношение масок становится обязательным для всех людей в возрасте старше 12 лет в любом виде транспорта, в том числе на подъемниках, лодках и кораблях, так как там невозможно соблюдать безопасную физическую дистанцию. Также с 6 июля становится обязательным 10-дневный карантин для всех, кто приезжает из определенных регионов, список которых будет постоянно обновляться.
Кроме того, Швейцария намерена с 20 июля снять ограничения на въезд на свою территорию из Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии, а также из Болгарии, Ирландии, с Кипра, из Румынии и Хорватии. Китай также будет исключен из списка в соответствии с рекомендациями ЕС при условии, что лицам из Швейцарии будет гарантирована взаимность на въезд в страну.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010122
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Авиакомпании Канады прекратят соблюдение социальной дистанции в самолетах
Цюрих, Швейцария
В Швейцарии за сутки выявили 137 случаев коронавируса
Флаг развевается над замком в Омане
В Омане число случаев COVID-19 превысило 41 тысячу
Лекарства
СМИ сообщили, что США скупили 90% запаса препарата от COVID-19
Крым
Евродепутат прокомментировал протест Киева из-за визита делегации в Крым
Избирательный участок в Москве, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Мосгоризбирком опроверг данные об удалении волонтеров с участков
Сотрудники спецслужб во время протеста против закона о национальной безопасности Гонконга
В Гонконге полицейского ранили острым предметом во время протестов
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Более 600 человек проголосовали по поправкам в посольстве России в Вене
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей
Причал базы Северного флота РФ в городе Североморск Мурманской области
Северный флот отслеживает учения НАТО в Атлантическом океане
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Порошенко отказался давать показания в Госбюро расследований
На избирательном участке
В Чечне явка на голосовании по поправкам составила почти 92%
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов напомнил о "пророческом ролике" о Крыме с участием Зеленского
Полицейские и участники акции протеста в Гонконге
Правительство Канады предупредило граждан о задержаниях в Гонконге
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф оценил итоги саммита глав России, Ирана и Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
Лента новостейМолния