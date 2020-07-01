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Авиакомпании Канады прекратят соблюдение социальной дистанции в самолетах
Две крупнейшие авиакомпании Канады Air Canada и WestJet с 1 июля прекращают обеспечение обязательного социального дистанцирования на борту самолетов, сообщает... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:49
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канада, в мире

Авиакомпании Канады прекратят соблюдение социальной дистанции в самолетах

16:49 01.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Две крупнейшие авиакомпании Канады Air Canada и WestJet с 1 июля прекращают обеспечение обязательного социального дистанцирования на борту самолетов, сообщает телеканал CBC News.
Сообщается, что несмотря на возвращение к стандартной рассадке пассажиров в самолете, перед посадкой на борт Air Canada и WestJet проводят проверку температуры пассажиров, а также требуют носить защитную маску на протяжении полета. Кроме того, обе авиакомпании проводят "усиленную очистку" воздушных судов, а также сократили объем обслуживания в полете.
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Телеканал сообщает, что многие пассажиры не рады отмене дистанции на борту и боятся заразиться коронавирусом из-за снятия ограничений.
По последним данным, в Канаде число инфицированных составляет 104 204 человека, скончался 8591 пациент с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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