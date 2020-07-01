Авиакомпании Канады прекратят соблюдение социальной дистанции в самолетах

Сообщается, что несмотря на возвращение к стандартной рассадке пассажиров в самолете, перед посадкой на борт Air Canada и WestJet проводят проверку температуры пассажиров, а также требуют носить защитную маску на протяжении полета. Кроме того, обе авиакомпании проводят "усиленную очистку" воздушных судов, а также сократили объем обслуживания в полете.