Мосгоризбирком опроверг данные об удалении волонтеров с участков

Избирательный участок в Москве, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ

Избирательный участок в Москве, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком опроверг информацию о том, что волонтеров заставляли отходить от участков для голосования и угрожали КоАПом.

Ранее глава муниципального округа Якиманка, зампред московского отделения "Яблока" Андрей Морев заявил в Facebook , что волонтеры партии, проводящие exit poll, сообщают, что их заставляют отходить от участков на 50-100 метров и угрожают КоАПом. Также он сообщил, что некоторых избирателей не допускают до голосования из-за отсутствия масок.

"МГИК проверил сообщение. Информация об удалении волонтеров и угроз КоАПом не подтвердилась. Проведение экзитполов не относится к предмету регулирования нормативных правовых актов Российской Федерации , определяющих порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале комиссии.

Также в сообщении избирком напомнил, что при входе на УИК выдаются средства индивидуальной защиты. "Факт недопуска участников голосования не подтверждается", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мосгоризбирком проверил сообщение о том, что в книгах избирателей на УИК 2288 не заполнены графы на каждой странице "число участников голосования, получивших бюллетени для голосования до дня голосования", хотя они якобы должны быть заполнены до 18.00 30 июня.