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Северный флот отслеживает учения НАТО в Атлантическом океане
Силы Северного флота отслеживают действия кораблей и авиации НАТО в ходе учений в Атлантическом океане и Норвежском море, сообщает Национальный центр управления РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:45
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норвежское море
атлантический океан
северный флот вмф россии
нато
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россия, норвежское море, атлантический океан, северный флот вмф россии, нато, в мире

Северный флот отслеживает учения НАТО в Атлантическом океане

16:45 01.07.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовПричал базы Северного флота РФ в городе Североморск Мурманской области
Причал базы Северного флота РФ в городе Североморск Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Силы Северного флота отслеживают действия кораблей и авиации НАТО в ходе учений в Атлантическом океане и Норвежском море, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
В северной части Атлантического океана с 1 по 9 июля проходят учения объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО Dynamic Mongoose 2020.
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"Силами и средствами Северного флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учении, в северной части Атлантического океана и Норвежском море. К учениям привлекаются корабли и авиационная техника семи стран НАТО (США, Канады, Великобритании, Германии, Дании, Норвегии, Франции)", - говорится в сообщении.
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РоссияНорвежское мореАтлантический океанСеверный флот ВМФ РоссииНАТОВ мире
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