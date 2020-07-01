Северный флот отслеживает учения НАТО в Атлантическом океане

"Силами и средствами Северного флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учении, в северной части Атлантического океана и Норвежском море. К учениям привлекаются корабли и авиационная техника семи стран НАТО (США, Канады, Великобритании, Германии, Дании, Норвегии, Франции)", - говорится в сообщении.