https://ria.ru/20200701/1573746484.html
Северный флот отслеживает учения НАТО в Атлантическом океане
Силы Северного флота отслеживают действия кораблей и авиации НАТО в ходе учений в Атлантическом океане и Норвежском море, сообщает Национальный центр управления РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:45
2020-07-01T16:45
россия
норвежское море
атлантический океан
северный флот вмф россии
нато
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, норвежское море, атлантический океан, северный флот вмф россии, нато, в мире