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Посол Белоруссии рассказал о предложениях России по углублению интеграции
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что в минувшем году российская сторона предлагала Минску в рамках углубления союзной интеграции передать на... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:28
союзное государство
россия
владимир семашко
москва
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белоруссия
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Никакого Союзного государства не было, нет и не будет! Пустая трата времени. Белорусы просто соседи а не братский народ...... Как говорится, с такой роднёй врагов не надо. Какое может быть равноправие? Посмотрите на Россию и Белоруссию.
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Как у вас все легко. И чего это Янки и Британцы вокруг Лукашенко выплясывают, что бы перевести его на свою сторону. А вам ничего не нужно. Кемская волость? Забирайте!
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РИА Новости
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россия, владимир семашко, москва, минск, белоруссия, в мире

Посол Белоруссии рассказал о предложениях России по углублению интеграции

16:44 01.07.2020 (обновлено: 18:28 01.07.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и посол Белоруссии в России Владимир Семашко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и посол Белоруссии в России Владимир Семашко
© РИА Новости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Архивное фото
МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что в минувшем году российская сторона предлагала Минску в рамках углубления союзной интеграции передать на наднациональный уровень 95 процентов полномочий.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых дорожных карт. Однако программа до сих пор не принята.

"В том документе, который нам 13 февраля 2019 года предложили (с российской стороны. — Прим. ред.), я насчитал 95 процентов функций наднациональных", — приводит Sputnik Беларусь слова Семашко.

Отвечая на вопрос, возможно ли углубление интеграции без ущерба суверенитету, Семашко отметил, что передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить "в разумных пределах, без ущерба суверенитету". "Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение, не буду называть авторов с российской стороны. И когда мы посмотрели и его передали президенту (Белоруссии. — Прим. ред.), президент пригласил меня и я говорю: ну это полное "руки вверх" называется", — заявил посол.
По его словам, "там было все отдать наверх". "И, по-моему, (на нацуровне. — Прим. ред.) оставалась пара моментов, таких как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть", — сказал дипломат.
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Семашко в качестве примера привел Евросоюз. "Когда проанализируешь функции национальные и наднациональные, я насчитал только 18 процентов, которые отданы были на наднациональный уровень, остальные функции оставались национальными", — заявил он.
Касаясь вопроса общей валюты в Союзном государстве, посол подчеркнул, что независимо от размеров экономик в едином эмиссионном центре должно быть равноправие. "Если принимается какое-то решение по эмиссии, девальвации, то оно должно приниматься консенсусом. Тогда не ущемляются интересы ни одной, ни другой стороны", — добавил Семашко.
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Что касается налогового и таможенного законодательства, то, по его словам, они априори в силу различий в экономике не могут быть одинаковыми, переписанными под копирку. Они могут быть только унифицированными, подчеркнул дипломат.

"Надо разумно подойти к этому вопросу, ни в России, ни в Белоруссии никто не хочет терять свой национальный суверенитет", — резюмировал посол.

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Союзное государствоРоссияВладимир СемашкоМоскваМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Никакого Союзного государства не было, нет и не будет! Пустая трата времени. Белорусы просто соседи а не братский народ...... Как говорится, с такой роднёй врагов не надо. Какое может быть равноправие? Посмотрите на Россию и Белоруссию.
1 июля, 17:12
Арсений Новиков
7573324120
Как у вас все легко. И чего это Янки и Британцы вокруг Лукашенко выплясывают, что бы перевести его на свою сторону. А вам ничего не нужно. Кемская волость? Забирайте!
1 июля, 17:29
DKDen KL
107922126
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