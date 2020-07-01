Посол Белоруссии рассказал о предложениях России по углублению интеграции

МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Посол Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что в минувшем году российская сторона предлагала Минску в рамках углубления союзной интеграции передать на наднациональный уровень 95 процентов полномочий.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве , к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых дорожных карт. Однако программа до сих пор не принята.

"В том документе, который нам 13 февраля 2019 года предложили (с российской стороны. — Прим. ред.), я насчитал 95 процентов функций наднациональных", — приводит Sputnik Беларусь слова Семашко.

Отвечая на вопрос, возможно ли углубление интеграции без ущерба суверенитету, Семашко отметил, что передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить "в разумных пределах, без ущерба суверенитету". "Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение, не буду называть авторов с российской стороны. И когда мы посмотрели и его передали президенту (Белоруссии. — Прим. ред.), президент пригласил меня и я говорю: ну это полное "руки вверх" называется", — заявил посол.

По его словам, "там было все отдать наверх". "И, по-моему, (на нацуровне. — Прим. ред.) оставалась пара моментов, таких как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть", — сказал дипломат.

Семашко в качестве примера привел Евросоюз . "Когда проанализируешь функции национальные и наднациональные, я насчитал только 18 процентов, которые отданы были на наднациональный уровень, остальные функции оставались национальными", — заявил он.

Касаясь вопроса общей валюты в Союзном государстве, посол подчеркнул, что независимо от размеров экономик в едином эмиссионном центре должно быть равноправие. "Если принимается какое-то решение по эмиссии, девальвации, то оно должно приниматься консенсусом. Тогда не ущемляются интересы ни одной, ни другой стороны", — добавил Семашко.

Что касается налогового и таможенного законодательства, то, по его словам, они априори в силу различий в экономике не могут быть одинаковыми, переписанными под копирку. Они могут быть только унифицированными, подчеркнул дипломат.