В Гонконге полицейского ранили острым предметом во время протестов

Сотрудники спецслужб во время протеста против закона о национальной безопасности Гонконга

Сотрудники спецслужб во время протеста против закона о национальной безопасности Гонконга

ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Сотрудника гонконгской полиции в среду ранили острым предметом в руку во время задержаний на протестах против нового закона о нацбезопасности, сообщила местная полиция.

"Во время протестов в Гонконге участники беспорядков ранили острым предметом сотрудника полиции в момент, когда он осуществлял задержание. Подозреваемые скрылись", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Подчеркивается, что "полиция Гонконга решительно осуждает подобные акты насилия".

Ранее в полиции сообщили, что в среду правоохранители задержали более 180 человек по подозрению в участии в незаконных собраниях и нарушении закона о национальной безопасности.

В среду после вступления с силу закона о национальной безопасности в Гонконге, а также в день 23-й годовщины передачи Гонконга под юрисдикцию Китая , тысячи жителей специального административного района вышли на улицы города, чтобы выразить свое недовольство и протест, несмотря на то, что полиция запретила проведение собраний 1 июля.

Полиция для разгона протестующих в разных районах города применила водометы, шарики с перечной жидкостью, слезоточивый газ.