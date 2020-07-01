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В Гонконге полицейского ранили острым предметом во время протестов
Сотрудника гонконгской полиции в среду ранили острым предметом в руку во время задержаний на протестах против нового закона о нацбезопасности, сообщила местная... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:37
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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гонконг, китай, в мире

В Гонконге полицейского ранили острым предметом во время протестов

16:37 01.07.2020
169
© REUTERS / Tyrone SiuСотрудники спецслужб во время протеста против закона о национальной безопасности Гонконга
Сотрудники спецслужб во время протеста против закона о национальной безопасности Гонконга
© REUTERS / Tyrone Siu
Сотрудники спецслужб во время протеста против закона о национальной безопасности Гонконга
ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Сотрудника гонконгской полиции в среду ранили острым предметом в руку во время задержаний на протестах против нового закона о нацбезопасности, сообщила местная полиция.
"Во время протестов в Гонконге участники беспорядков ранили острым предметом сотрудника полиции в момент, когда он осуществлял задержание. Подозреваемые скрылись", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
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Подчеркивается, что "полиция Гонконга решительно осуждает подобные акты насилия".
Ранее в полиции сообщили, что в среду правоохранители задержали более 180 человек по подозрению в участии в незаконных собраниях и нарушении закона о национальной безопасности.
В среду после вступления с силу закона о национальной безопасности в Гонконге, а также в день 23-й годовщины передачи Гонконга под юрисдикцию Китая, тысячи жителей специального административного района вышли на улицы города, чтобы выразить свое недовольство и протест, несмотря на то, что полиция запретила проведение собраний 1 июля.
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Полиция для разгона протестующих в разных районах города применила водометы, шарики с перечной жидкостью, слезоточивый газ.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон о национальной безопасности, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
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ГонконгКитайВ мире
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