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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573745818.html
ЦИК огласил новые данные по голосованию по поправкам в Конституцию
За поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,04% граждан РФ, против - 28,93%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 2,68% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:38
цик рф
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573621038_0:312:3071:2039_1400x0_80_0_0_ac46db3783c15b2269bc74ad844dc5b9.jpg
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РИА Новости
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цик рф, россия, конституция рф, политика

ЦИК огласил новые данные по голосованию по поправкам в Конституцию

16:35 01.07.2020 (обновлено: 16:38 01.07.2020)
34481
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,04% граждан РФ, против - 28,93%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 2,68% протоколов.
Согласно данным ЦИК после обработки 2,68% протоколов, за поправки проголосовали 70,04% россиян, против - 28,93%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
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Голосование по поправкам в КонституциюЦИК РФРоссияКонституция РФПолитика
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Кто за нормальное будущее России, тот за поправки и естественно за Путина. Я За!
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