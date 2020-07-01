В Мордовии явка на голосовании по поправкам составила 76%

"Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Мордовии на 15.00 составила 76%. Это 456 834 избирателя. Высокая активность избирателей в ЦИК РМ объясняется тем, что голосование продолжается уже несколько дней, и у людей есть возможность в спокойной и безопасной обстановке сделать свой выбор. Среди лидеров по явке Атюрьевский район - 90,18%. Следом идут Атяшевский район - 88,55% и Дубенский район - 88,38%", - говорится в сообщении.