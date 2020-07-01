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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573745718.html
В Мордовии явка на голосовании по поправкам составила 76%
Явка избирателей Мордовии на голосовании по поправкам в Конституцию РФ к 15.00 выросла до 76%, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:34
голосование по поправкам в конституцию
республика мордовия
конституция рф
владимир путин
октябрьский район
пролетарский район
саранск
политика
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республика мордовия, конституция рф, владимир путин, октябрьский район, пролетарский район, саранск, политика

В Мордовии явка на голосовании по поправкам составила 76%

16:34 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей Мордовии на голосовании по поправкам в Конституцию РФ к 15.00 выросла до 76%, сообщает пресс-служба главы региона.
"Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Мордовии на 15.00 составила 76%. Это 456 834 избирателя. Высокая активность избирателей в ЦИК РМ объясняется тем, что голосование продолжается уже несколько дней, и у людей есть возможность в спокойной и безопасной обстановке сделать свой выбор. Среди лидеров по явке Атюрьевский район - 90,18%. Следом идут Атяшевский район - 88,55% и Дубенский район - 88,38%", - говорится в сообщении.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
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По словам заместителя председателя ЦИК республики Нины Чудаевой, по сравнению с прошлыми выборными кампаниями более активно голосует Саранск. "Так, в Ленинском районе на избирательные участки уже пришли 63,85% голосующих. В Октябрьском районе активность уже проявили 65,17% жителей с правом голоса. Явка в Пролетарском районе столицы Мордовии - 65,63%", - отмечается в сообщении.
На выборах президента России в марте 2018 года явка по Мордовии составила 77,86%. Явка на выборы в Государственную думу РФ в сентябре 2016 года в регионе составила 83%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
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Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика МордовияКонституция РФВладимир ПутинОктябрьский районПролетарский районСаранскПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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