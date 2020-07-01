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В Бразилии из-за непогоды погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли из-за циклона на юге Бразилии в ночь с 30 июня на 1 июля, сообщают региональные власти. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:59
сан-паулу (штат)
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бразилия
происшествия
в мире
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сан-паулу (штат), парана, бразилия, происшествия, в мире

В Бразилии из-за непогоды погибли семь человек

16:34 01.07.2020 (обновлено: 23:59 01.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтраны мира. Бразилия
Страны мира. Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Страны мира. Бразилия. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 июл — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли из-за циклона на юге Бразилии в ночь с 30 июня на 1 июля, сообщают региональные власти.
Ранним утром скорость ветра превышала 90 километров в час, вызывая падения деревьев и нанося серьезный ущерб домам и линиям электропередач. В среду утром более 700 тысяч домов остались без электроснабжения.
В Куритибе, столице штата Парана, сильный ветер сорвал крыши с нескольких домов.
Кроме того, в Перуибе, на побережье штата Сан-Паулу на юго-востоке страны, циклон потопил семь лодок и два катера, однако это не привело к жертвам.
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Сан-Паулу (штат)ПаранаБразилияПроисшествияВ мире
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