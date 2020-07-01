https://ria.ru/20200701/1573745651.html
В Бразилии из-за непогоды погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли из-за циклона на юге Бразилии в ночь с 30 июня на 1 июля, сообщают региональные власти. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:34
2020-07-01T23:59
сан-паулу (штат)
парана
бразилия
происшествия
в мире
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сан-паулу (штат)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сан-паулу (штат), парана, бразилия, происшествия, в мире