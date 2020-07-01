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Война в Сирии
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Россия, Турция и Иран считают атаки Израиля в Сирии дестабилизирующими
Россия, Турция и Иран считают израильские атаки в Сирии дестабилизирующими и ведущими к росту напряженности, соответствующее заявление опубликовано на сайте... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:24
война в сирии
россия
турция
сирия
иран
израиль
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Так нанесите удар по Израилю. В чём проблема? Кишка тонка?
15
Но так не рассуждают два нищеброда и Турция в составе НАТО которая поддерживала терроризм на Кавказе, сбила самолёт ВКС и убила посла России
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россия
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сирия
иран
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, турция, сирия, иран, израиль

Россия, Турция и Иран считают атаки Израиля в Сирии дестабилизирующими

16:24 01.07.2020
1650
© Фото : SANAПоследствия ударов Израиля по Сирии
Последствия ударов Израиля по Сирии
© Фото : SANA
Последствия ударов Израиля по Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия, Турция и Иран считают израильские атаки в Сирии дестабилизирующими и ведущими к росту напряженности, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.
Президенты России, Ирана и Турции (страны-гаранты перемирия в САР) в среду провели видеосаммит по Сирии, очная встреча должна была пройти в Тегеране, но из-за коронавируса ее пришлось отложить.
"(Россия, Турция и Иран - ред.) Считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими, нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведущими к росту напряженности в регионе", - говорится в заявлении.
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Война в СирииРоссияТурцияСирияИранИзраиль
Популярные комментарии
Так нанесите удар по Израилю. В чём проблема? Кишка тонка?
1 июля, 16:28
Сергей Писсов
420063
Но так не рассуждают два нищеброда и Турция в составе НАТО которая поддерживала терроризм на Кавказе, сбила самолёт ВКС и убила посла России
1 июля, 18:12
Сергей Писсов
710023
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