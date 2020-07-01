https://ria.ru/20200701/1573745323.html
Россия, Турция и Иран считают атаки Израиля в Сирии дестабилизирующими
Россия, Турция и Иран считают израильские атаки в Сирии дестабилизирующими и ведущими к росту напряженности, соответствующее заявление опубликовано на сайте... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:24
2020-07-01T16:24
война в сирии
россия
турция
сирия
иран
израиль
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Сергей Писсов
Так нанесите удар по Израилю. В чём проблема? Кишка тонка?
15
Сергей Писсов
Но так не рассуждают два нищеброда и Турция в составе НАТО которая поддерживала терроризм на Кавказе, сбила самолёт ВКС и убила посла России
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россия
турция
сирия
иран
израиль
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156114/85/1561148584_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_7c34f9e7fc9310e0f93358238fe50073.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, сирия, иран, израиль