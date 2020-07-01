https://ria.ru/20200701/1573745241.html
В Бурятии 67,61% жителей поддержали поправки в Конституцию
За поправки в конституцию проголосовали 67,61% жителей Бурятии, против - 31,26%, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:28
2020-07-01T16:28
голосование по поправкам в конституцию
республика бурятия
конституция рф
политика
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1
республика бурятия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573609528_0:0:2930:1649_1400x0_80_0_0_8cdaf61b180f54960885638539f714b5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, конституция рф, политика