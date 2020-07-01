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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573745241.html
В Бурятии 67,61% жителей поддержали поправки в Конституцию
За поправки в конституцию проголосовали 67,61% жителей Бурятии, против - 31,26%, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:28
голосование по поправкам в конституцию
республика бурятия
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
республика бурятия, конституция рф, политика

В Бурятии 67,61% жителей поддержали поправки в Конституцию

16:28 01.07.2020
192
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За поправки в конституцию проголосовали 67,61% жителей Бурятии, против - 31,26%, свидетельствуют данные ЦИК.
По данным ЦИК, обработано 0,60% протоколов. За проголосовали 67,61% жителей Бурятии. Против - 31,26%
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика БурятияКонституция РФПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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