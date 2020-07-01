Власти Чечни объяснили высокую явку на голосовании по поправкам

ГРОЗНЫЙ, 1 июл – РИА Новости. Высокая явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Чечне вызвана искренней любовью чеченцев к родине и верностью традициям, которые новые поправки призваны укрепить, заявил РИА Новости первый замруководителя администрации главы и правительства республики Джамбулат Умаров.
Чечня, по данным ЦИК РФ, возглавила список самых активных регионов по голосованию с явкой на 10.00 мск 85,89%.
"Высокая явка в республике - это показатель искренней любви главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и чеченского народа к своей родине. Это не просто цифры, это показатель сплоченности народа, верности идеалам Ахмата-Хаджи Кадырова и нынешнего руководства России", - подчеркнул Умаров.
По его словам, народ с готовностью голосует за поправки, которые дают возможность укреплять традиции народа, защищают семейные ценности, развивают религиозные конфессии, языки малых народов России.
"Ничего удивительного в высокой явке нет, другого и ждать не приходится от народа, который прошел все коллизии, победил международный терроризм, тут не ерничать надо, а брать пример", - отметил Умаров.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.