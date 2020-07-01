В Курской области к 15.00 проголосовали по поправкам 53,28% избирателей

Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ

Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ

ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей в Явка избирателей в Курской области на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 15.00 мск составила 53,28%, сообщает облизбирком.

В Курской области зарегистрированы 920 404 избирателя, в регионе открыт 1131 участок для голосования.

"На 15.00 мск 1 июля общее число принявших участие в голосовании составило 53,28% от числа граждан, включенных в список участников голосования на территории региона", - говорится в сообщении избиркома.

Как отмечает облизбирком, наиболее активно голосование идет в Глушковском (85,41%), Горшеченском (85,96%) и Медвенском (76,2%) районах.

Явка на выборах президента РФ в 2018 году в регионе на 15.00 составила 45,3%. На выборах депутатов Госдумы РФ в 2016 году на 15.00 проголосовали 28,88% избирателей области.