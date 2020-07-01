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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Курской области к 15.00 проголосовали по поправкам 53,28% избирателей
Явка избирателей в Курской области на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 15.00 мск составила 53,28%, сообщает облизбирком. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:18
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
курская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, курская область, политика

В Курской области к 15.00 проголосовали по поправкам 53,28% избирателей

16:18 01.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей в Курской области на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 15.00 мск составила 53,28%, сообщает облизбирком.
В Курской области зарегистрированы 920 404 избирателя, в регионе открыт 1131 участок для голосования.
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Вчера, 02:40
История Конституции Российской Федерации
"На 15.00 мск 1 июля общее число принявших участие в голосовании составило 53,28% от числа граждан, включенных в список участников голосования на территории региона", - говорится в сообщении избиркома.
Как отмечает облизбирком, наиболее активно голосование идет в Глушковском (85,41%), Горшеченском (85,96%) и Медвенском (76,2%) районах.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году в регионе на 15.00 составила 45,3%. На выборах депутатов Госдумы РФ в 2016 году на 15.00 проголосовали 28,88% избирателей области.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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