В Таллине более трех тысяч россиян проголосовали по поправкам

"Более 3 тысяч граждан России в среду к 14.00 (совпадает с мск) проголосовали по поправкам в Конституцию РФ с учетом предварительного голосования", - сказал Налобин.

Члены избиркома в течение дня несколько раз выезжали для организации голосования к людям с ограниченными возможностями, которые не смогли прийти на участок. "Несколько десятков человек мы уже посетили в разных районах Таллина и в прилегающих городах, в частности в Маарду", - сказал председатель участковой комиссии.