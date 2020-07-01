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Голосование по поправкам в Конституцию
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В Таллине более трех тысяч россиян проголосовали по поправкам
Более 3 тысяч граждан России в среду проголосовали в Таллине по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:17
голосование по поправкам в конституцию
сергей налобин
пярну
конституция рф
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таллин
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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сергей налобин, пярну, конституция рф, владимир путин, эстония, таллин, в мире

В Таллине более трех тысяч россиян проголосовали по поправкам

16:17 01.07.2020
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в посольстве РФ
Женщина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в посольстве РФ
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Женщина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в посольстве РФ
ХЕЛЬСИНКИ, 1 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч граждан России в среду проголосовали в Таллине по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии при посольстве России, советник-посланник Сергей Налобин.
"Более 3 тысяч граждан России в среду к 14.00 (совпадает с мск) проголосовали по поправкам в Конституцию РФ с учетом предварительного голосования", - сказал Налобин.
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По словам дипломата, голосование проходит активно, никаких инцидентов не зафиксировано. "Возникали только небольшие технические заминки, например, кто-то из голосующих забыл дома паспорт", - отметил Налобин.
Члены избиркома в течение дня несколько раз выезжали для организации голосования к людям с ограниченными возможностями, которые не смогли прийти на участок. "Несколько десятков человек мы уже посетили в разных районах Таллина и в прилегающих городах, в частности в Маарду", - сказал председатель участковой комиссии.
В голосовании принимают участие как жители Таллина, так и российские граждане, проживающие в других городах Эстонии, в частности Пярну, Хаапсалу, Маарду, Палдиски.
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История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюСергей НалобинПярнуКонституция РФВладимир ПутинЭстонияТаллинВ мире
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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