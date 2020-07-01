В Таллине более трех тысяч россиян проголосовали по поправкам

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч граждан России в среду проголосовали в Таллине по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии при посольстве России, советник-посланник Сергей Налобин.
"Более 3 тысяч граждан России в среду к 14.00 (совпадает с мск) проголосовали по поправкам в Конституцию РФ с учетом предварительного голосования", - сказал Налобин.
По словам дипломата, голосование проходит активно, никаких инцидентов не зафиксировано. "Возникали только небольшие технические заминки, например, кто-то из голосующих забыл дома паспорт", - отметил Налобин.
Члены избиркома в течение дня несколько раз выезжали для организации голосования к людям с ограниченными возможностями, которые не смогли прийти на участок. "Несколько десятков человек мы уже посетили в разных районах Таллина и в прилегающих городах, в частности в Маарду", - сказал председатель участковой комиссии.
Вчера, 02:40История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.