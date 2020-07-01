Наблюдатели рассказали, на что россияне жалуются во время голосования

"У нас сейчас 217 сообщений о возможных нарушениях. Но в основном это процедурные моменты, которые не касаются напрямую нарушений. (Гражданам) не нравится, что не вся информация висит на участках или висит агитационная информация – такого плана. На ход голосования они в основном не влияют", - рассказал директор мониторингово-экспертного центра "Группа-32" Роман Коломойцев.