В Японии завершилось голосование россиян по поправкам

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ

ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. В Японии завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ, в Токио в нем приняли участие 556 россиян, сообщила пресс-служба российского посольства.

По данным генконсульства РФ в Осаке, там голосовали 90 россиян. Участки для голосования были также организованы в Саппоро и Ниигате.

"Голосование проходило в соответствии с положениями российского законодательства. Участковые избирательные комиссии обеспечили возможности для того, чтобы граждане могли проголосовать", - сообщил РИА Новости посол РФ в Японии Михаил Галузин.

По его словам, "при этом в максимальной степени были приняты профилактические меры в связи с продолжающимся распространением нового коронавируса, чтобы предотвратить возможность заражения".

Галузин выразил "признательность соотечественникам, которые пришли на участки голосования и выразили свое мнение".

В среду в Японии был рабочий день, многие россияне работали, а в Токио лил дождь и дул сильный ветер, но это не помешало многим российским гражданам прийти на голосование.

В связи с угрозой распространения коронавируса при входе в посольство и на участок для голосования в Токио дважды проверяли температуру всех соотечественников, а у кого не было защитных масок, их выдавали и тут же требовали одеть. Руки следовало продезинфицировать.

У столиков регистрации сотрудники посольства пользовались резиновыми перчатками, а на лицах помимо масок у них были одеты прозрачные пластиковые забрала. Ручки для отметок в избирательном бюллетене выдавали каждому участнику голосования безвозвратно, чтобы исключить передачу через них вирусов.