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В США разбился истребитель F-16
Военный самолет F-16 потерпел крушение на базе ВВС США Шоу, штат Южная Каролина, пилот погиб, говорится в заявлении на официальной странице авиабазы в Facebook. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:14
ввс сша
f-16
южная каролина
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ввс сша, f-16, южная каролина, в мире

В США разбился истребитель F-16

16:14 01.07.2020
2918
© Фото : United States government work / US Air Force/ Joseph L. SwaffordАмериканский истребитель F-16 в небе
Американский истребитель F-16 в небе
© Фото : United States government work / US Air Force/ Joseph L. Swafford
Американский истребитель F-16 в небе. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Военный самолет F-16 потерпел крушение на базе ВВС США Шоу, штат Южная Каролина, пилот погиб, говорится в заявлении на официальной странице авиабазы в Facebook.
"Военный истребитель F-16CM Fighting Falcon ВВС США в составе 20-го истребительного крыла, базирующегося на авиабазе Шоу, потерпел крушение вчера, 30 июня, приблизительно в 23.30 по местному времени (06.30 среды мск) здесь, на базе. Во время катастрофы самолет выполнял обычную учебную миссию, на борту находился один пилот", - говорится в заявлении.
Сообщается, что пилот самолета погиб, его имя не приводится. Причины катастрофы так же не сообщаются.
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ВВС СШАF-16Южная КаролинаВ мире
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