https://ria.ru/20200701/1573744765.html
В США разбился истребитель F-16
Военный самолет F-16 потерпел крушение на базе ВВС США Шоу, штат Южная Каролина, пилот погиб, говорится в заявлении на официальной странице авиабазы в Facebook. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:14
2020-07-01T16:14
ввс сша
f-16
южная каролина
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ввс сша, f-16, южная каролина, в мире