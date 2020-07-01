В США разбился истребитель F-16

"Военный истребитель F-16CM Fighting Falcon ВВС США в составе 20-го истребительного крыла, базирующегося на авиабазе Шоу, потерпел крушение вчера, 30 июня, приблизительно в 23.30 по местному времени (06.30 среды мск) здесь, на базе. Во время катастрофы самолет выполнял обычную учебную миссию, на борту находился один пилот", - говорится в заявлении.