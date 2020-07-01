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Мэрия Москвы рекомендовала закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды
Мэрия рекомендует кафе и ресторанам закрыть в среду летние веранды в связи с ухудшением погоды в Москве, сообщили журналистам в столичном департаменте торговли... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:13
погода
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РИА Новости
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погода, москва, общество

Мэрия Москвы рекомендовала закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды

16:13 01.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мэрия рекомендует кафе и ресторанам закрыть в среду летние веранды в связи с ухудшением погоды в Москве, сообщили журналистам в столичном департаменте торговли и услуг.
"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению ФГБУ ЦУГМС о том, что в Москве 1 июля ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра порывами до 20 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.
Сообщается, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
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