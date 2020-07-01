https://ria.ru/20200701/1573744711.html
Мэрия Москвы рекомендовала закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды
Мэрия рекомендует кафе и ресторанам закрыть в среду летние веранды в связи с ухудшением погоды в Москве, сообщили журналистам в столичном департаменте торговли... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:13
2020-07-01T16:13
погода
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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погода, москва, общество
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Мэрия рекомендует кафе и ресторанам закрыть в среду летние веранды в связи с ухудшением погоды в Москве
, сообщили журналистам в столичном департаменте торговли и услуг.
"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению ФГБУ ЦУГМС о том, что в Москве 1 июля ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра порывами до 20 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.
Сообщается, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.