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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Москве наблюдателя не пустили на участок без результатов теста на COVID
Наблюдателя не допустили на участок в Москве из-за отсутствия результатов теста на коронавирус, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:12
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
москва
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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мосгоризбирком, конституция рф, москва, политика

В Москве наблюдателя не пустили на участок без результатов теста на COVID

16:12 01.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Москве
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Москве
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Наблюдателя не допустили на участок в Москве из-за отсутствия результатов теста на коронавирус, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.
Ранее в сети появилась информация, что в среду полиция не пустила наблюдателя на избирательный участок №90 в Москве, мотивируя отказ отсутствием указанного наблюдателя в списках. В ТИК Пресненского района также было отказано в предоставлении доступа по причине "закрытости" участка.
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"По результатам проверки установлено, что заявителю действительно было отказано в допуске на избирательный участок №90 по причине отсутствия у него результатов анализов на коронавирусную инфекцию. Также не соответствует действительности утверждение заявителя о том, что ее не допустили на участок по причине его "закрытости": на УИК №90 было допущено как минимум три наблюдателя", - говорится в сообщении.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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