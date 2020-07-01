В Москве наблюдателя не пустили на участок без результатов теста на COVID

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Наблюдателя не допустили на участок в Москве из-за отсутствия результатов теста на коронавирус, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.
Ранее в сети появилась информация, что в среду полиция не пустила наблюдателя на избирательный участок №90 в Москве, мотивируя отказ отсутствием указанного наблюдателя в списках. В ТИК Пресненского района также было отказано в предоставлении доступа по причине "закрытости" участка.
"По результатам проверки установлено, что заявителю действительно было отказано в допуске на избирательный участок №90 по причине отсутствия у него результатов анализов на коронавирусную инфекцию. Также не соответствует действительности утверждение заявителя о том, что ее не допустили на участок по причине его "закрытости": на УИК №90 было допущено как минимум три наблюдателя", - говорится в сообщении.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Вчера, 08:00Россия голосует за свое будущее