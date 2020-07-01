В Москве наблюдателя не пустили на участок без результатов теста на COVID

Ранее в сети появилась информация, что в среду полиция не пустила наблюдателя на избирательный участок №90 в Москве, мотивируя отказ отсутствием указанного наблюдателя в списках. В ТИК Пресненского района также было отказано в предоставлении доступа по причине "закрытости" участка.

"По результатам проверки установлено, что заявителю действительно было отказано в допуске на избирательный участок №90 по причине отсутствия у него результатов анализов на коронавирусную инфекцию. Также не соответствует действительности утверждение заявителя о том, что ее не допустили на участок по причине его "закрытости": на УИК №90 было допущено как минимум три наблюдателя", - говорится в сообщении.