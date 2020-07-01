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Театр в Мадриде открывается социально дистанцированной "Травиатой"
Королевский театр в Мадриде открывается 1 июля оперой "Травиата" Джузеппе Верди с учетом правил социального дистанцирования, сообщает The Guardian. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:34
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353
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коронавирус covid-19, опера, театр, новости культуры, джузеппе верди, мадрид (город), испания

Театр в Мадриде открывается социально дистанцированной "Травиатой"

19:34 01.07.2020
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© Страница Teatro Real в FacebookСкриншот видео репетиции оперы "Травиата" в Мадридском королевском театре
Скриншот видео репетиции оперы Травиата в Мадридском королевском театре
© Страница Teatro Real в Facebook
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Королевский театр в Мадриде открывается 1 июля оперой "Травиата" Джузеппе Верди с учетом правил социального дистанцирования, сообщает The Guardian.
Хористы стоят на расстоянии двух метров и снимают маски только перед началом представления.
Дирижер находится за пластиковым экраном, также как и секция духовиков, остальные оркестранты играют в масках в полутора метрах друг от друга.
На сцену нанесены красные полосы, чтобы хористы и солисты понимали, где им можно стоять. Все движения участников представления отрепетированы так, чтобы они не приближались друг к другу.
Режиссеру Лео Кастальди пришлось немного изменить сценографию, чтобы избежать скоплений артистов.
"Эту оперу невозможно смотреть, не думая о том, что происходит сегодня в нашей жизни", — поделился он.
На спектакль и артисты, и зрители приходят значительно раньше, чем обычно, чтобы избежать толпы на входе и измерить температуру. Гостей руководство театра просит постоянно находиться в масках.
"Конечно, есть те, кто предпочитают сидеть сложа руки и ждать, когда мы вернемся к нормальной жизни. Но есть также театры, которые пытаются как-то адаптироваться к ситуации, в которой мы оказались", — пояснил Джоан Матабош, художественный руководитель театра.
Изначально "Травиата" должна была идти в мае и июле. Поскольку в ней занят небольшой оркестр, было принято решение поставить ее сейчас по новым нормам, "в том числе и для того, чтобы поддержать артистов, которые за последние пять месяцев не заработали ни цента", — добавил Матабош.
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КультураКоронавирус COVID-19ОпераТеатрНовости культурыДжузеппе ВердиМадрид (город)Испания
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