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Ржевский мемориал вновь возвращает миру память о советском солдате
РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:12
союзное государство
ржев
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ржев

Ржевский мемориал вновь возвращает миру память о советском солдате

16:12 01.07.2020
4561
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРжевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области
Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости, Карина Ивашко. "Я убит подо Ржевом…" Спустя 75 лет после победы над фашизмом справедливость восторжествовала: погибшие и выжившие в страшной "ржевской мясорубке", дождались того дня, когда их подвиг оценили самым достойным образом – грандиозным памятником самоотверженности и мужеству участников Ржевской битвы.
Накануне, в день торжественного открытия мемориала Советскому солдату, возведенного на месте ожесточенных сражений 1942-1943 годов, участникам Ржевской битвы поклонились президенты России и Белоруссии, представители Союзного государства, немногочисленные ветераны Великой Отечественной войны и молодежь, жители Ржева и Твери, окрестных сел и деревень – величественную 25-метровую фигуру солдата, установленную на 10-метровом кургане, видно за несколько километров.
ТЕПЕРЬ НЕ БЕЛОЕ ПЯТНО В ИСТОРИИ
Ржевская битва – понятие собирательное. Четырнадцать месяцев шли кровопролитные бои подо Ржевом. В итоге ценой страшных потерь враг был отброшен на 150 километров от линии прорыва, 180 населенных пунктов по периметру Ржевско-Вяземского выступа были, наконец, освобождены. Мирного населения практически не осталось. В советское время о значении этой битвы говорилось мало, она рассматривалась как серия различных наступательных операций, а на подробное изучение тех событий, как писала краевед, историк и первый исследователь Ржевской битвы Светлана Герасимова, было наложено негласное табу.
"Светлана Герасимова первой подняла тему Ржевской битвы – она называла ее "ржевской мясорубкой". К моему стыду, я мало знал об этой битве. Впервые задумался о ней, когда готовились документы о присвоении Ржеву звания Города воинской славы. Я тогда входил в Оргкомитет "Победа" – эта тема обсуждалась. Второе, мой отец рассказывал, как летал над Ржевом, и ему даже страшно было подумать о том, что творится на земле. Он говорил, это был кромешный ад. А после того, как немцы ушли, здесь остались одни руины. Как-то отец задался вопросом, почему у нас нет там памятника советскому солдату, сопоставимого по масштабу и эмоциональному воздействию с монументами в Трептов-парке в Германии, в Вене, с памятником Алеше в Болгарии…", - рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
По его словам, идея зацепила, и он прочитал одну из книг Герасимовой. "Начал другие книги читать, и понял, что те, посчитанные историками, миллион 325 тысяч человек, которые погибли в операциях на Ржевском выступе, заслужили того, чтобы здесь был памятник их жертве Родине", - поделился Рапота.
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ОТ ЗАМЫСЛА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ – ТРИ ГОДА
К истории создания мемориала госсекретарь имеет непосредственное отношение. Первоначальная инициатива установить подо Ржевом монумент советскому солдату принадлежит ветеранам войны. В июне 2017 года Союзное государство горячо ее поддержало и приняло решение участвовать в реализации замысла. В том числе, и материально: позже из союзного бюджета на отливку монумента в бронзе было выделено 200 миллионов рублей. Далее, по словам Рапоты, на идею откликнулось Минобороны, активно включилось в дело Российское военно-историческое общество (РВИО), организовав сбор народных пожертвований на создание масштабного мемориального комплекса (средств на него, по оценкам экспертизы, требовалось около 650 миллионов рублей), министерство культуры России. После доклада его главы Владимира Мединского идею установки памятника советским воинам, павшим подо Ржевом, поддержал президент страны.
В мае 2018 года был определен победитель Международного творческого конкурса на лучшее архитектурное решение Ржевского мемориала, проведенного РВИО. Участие в конкурсе приняли 32 проекта из России, Белоруссии и других стран. Победителем единогласно был выбран проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. По словам авторов, источником вдохновения для них стало знаменитое стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом...". Поставив перед собой задачу изобразить дух воина, павшего на поле боя, они создали скульптуру парящего над землей солдата, который из вечности смотрит на потомков, а символом бесценного вклада бойцов в победу мира над войной стали журавли, взмывающие в небо.
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"И у мертвых, безгласных, есть отрада одна: мы за родину пали, но она — спасена…" Последние две строчки этого четверостишия стихотворения Твардовского выбиты у подножия монумента. А путь к нему обрамляют стальные плиты с именами и фамилиями 62 тысяч солдат, погибших в боях подо Ржевом.
"Действительность превзошла ожидания: она оказалась лучше, чем задумка. Такой грандиозный масштаб – мирового уровня, такая фантазия! И я согласен с мнением искусствоведов о том, что это уже памятник XXI века. Другие формы и возможности. И очень хорошо, что ее сделали молодые ребята – новое поколение", - поделился впечатлениями Григорий Рапота.
Заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко, руководивший всеми организационно-техническими работами по возведению мемориала, которые стартовали в июне 2019 года, в свою очередь, рассказал, что уже в этом месяце, с задержкой из-за коронавируса, памятник будет открыт для экскурсионного посещения, и пожелал, чтобы ему поклонилось как можно больше людей.
"Это уникальный памятник. Такого нет нигде. И стоит он на святом месте, где ему точно захотят поклониться наши дети и внуки. Мы очень хотим, чтобы сюда приходила молодежь, чтобы дети получали здесь прививку патриотизма и гордости за страну. Сегодня историческая память, как ни странно, требует защиты. И нужно понимать, что те, кто здесь полег, полегли не напрасно. Своей жизнью они закрыли Родину. Это святое место", - сказал Овсиенко РИА Новости.
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Величие, красоту и ценность мемориала Советскому солдату подо Ржевом оценили и ветераны войны.
"Памятник замечательный! Он возвращает всему миру солдата. Память о его подвиге и о том, что было, какая чума на нас нападала. Какой ценой доставалась победа! Люди будут приходить сюда, кланяться и говорить: "Спасибо, солдат! Ты дал нам жизнь!" Это великое дело! Нас не будет – потомки будут смотреть на этот памятник и вспоминать подвиг предков", - убежден ветеран войны Евгений Михайлович Шелехов.
Ошеломляющее впечатление произвел монумент и на участников экспертно-медийного тура по случаю открытия Ржевского мемориала, который был организован Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". Журналисты, посетившие мемориальный комплекс в числе первых, увидели в его центральной фигуре "полифонию образов", которые затрагивают самые глубокие чувства и вызывают целую палитру эмоций.
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