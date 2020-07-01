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Собянин открыл парк "Филатов луг" в Новой Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл парк "Филатов луг" в Новой Москве, который является частью Ульяновского лесопарка и расположен между станцией метро... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:05
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Собянин открыл парк "Филатов луг" в Новой Москве

16:05 01.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл парк "Филатов луг" в Новой Москве, который является частью Ульяновского лесопарка и расположен между станцией метро "Филатов луг" и жилыми кварталами Московского.
По словам мэра, за 8 лет после присоединения новых территорий здесь благоустроено более 40 парков, скверов и знаковых объектов, высажено свыше 500 тысяч деревьев и кустарников.
"Была здесь большая неблагоустроенная природная территория, но благоустроили, сделали парк "Филатов луг", здесь теперь велосипедные и беговые дорожки, прокат велосипедов. Благоустроили первый участок, (установили) десятка два детских и спортивных площадок. Постепенно будем и дальше приводить в порядок (Ульяновский лесопарк), он же огромный у нас - десятки гектаров. Не все сразу", - сказал Собянин.
Комплексное благоустройство "Филатова луга" было начато в апреле 2019 года и завершено в марте 2020 года. Работы проводились на основе проекта, разработанного с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. Весной из-за пандемии коронавируса парк "Филатов луг" был закрыт, а после его открытия в будни сюда приходит более 2,5 тысяч человек, а по выходным и праздничным дням - до 4 тысяч.
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