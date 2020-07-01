Собянин открыл парк "Филатов луг" в Новой Москве

По словам мэра, за 8 лет после присоединения новых территорий здесь благоустроено более 40 парков, скверов и знаковых объектов, высажено свыше 500 тысяч деревьев и кустарников.

"Была здесь большая неблагоустроенная природная территория, но благоустроили, сделали парк "Филатов луг", здесь теперь велосипедные и беговые дорожки, прокат велосипедов. Благоустроили первый участок, (установили) десятка два детских и спортивных площадок. Постепенно будем и дальше приводить в порядок (Ульяновский лесопарк), он же огромный у нас - десятки гектаров. Не все сразу", - сказал Собянин.

Комплексное благоустройство "Филатова луга" было начато в апреле 2019 года и завершено в марте 2020 года. Работы проводились на основе проекта, разработанного с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. Весной из-за пандемии коронавируса парк "Филатов луг" был закрыт, а после его открытия в будни сюда приходит более 2,5 тысяч человек, а по выходным и праздничным дням - до 4 тысяч.