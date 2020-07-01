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В Гонконге число задержанных на фоне демонстраций превысило 300
Полиция Гонконга сообщила о задержании более 300 человек по подозрению в участии в незаконных собраниях и нарушении закона о национальной безопасности. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:04
протесты в гонконге
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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протесты в гонконге, гонконг, китай, в мире

В Гонконге число задержанных на фоне демонстраций превысило 300

16:04 01.07.2020
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© AP Photo / Vincent YuСотрудники полиции во время задержания участника акции протеста в Гонконге
Сотрудники полиции во время задержания участника акции протеста в Гонконге
© AP Photo / Vincent Yu
Сотрудники полиции во время задержания участника акции протеста в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Полиция Гонконга сообщила о задержании более 300 человек по подозрению в участии в незаконных собраниях и нарушении закона о национальной безопасности.

"Более 300 человек были задержаны в Гонконге за такие нарушения, как незаконные собрания, нарушение порядка в общественных местах, яростное вождение и нарушение закона о национальной безопасности, которое послужило причиной девяти задержаний (пять мужчин и четыре женщины)", - говорится в Twitter полиции.

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Активисты вышли на улицы Гонконга в среду, чтобы выступить против нового закона, несмотря на запрет на собрания. Полиция применила водометы против протестующих, собравшихся около здания пожарной станции на Хэннеси Роуд.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
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