В Гонконге число задержанных на фоне демонстраций превысило 300

"Более 300 человек были задержаны в Гонконге за такие нарушения, как незаконные собрания, нарушение порядка в общественных местах, яростное вождение и нарушение закона о национальной безопасности, которое послужило причиной девяти задержаний (пять мужчин и четыре женщины)", - говорится в Twitter полиции.

Активисты вышли на улицы Гонконга в среду, чтобы выступить против нового закона, несмотря на запрет на собрания. Полиция применила водометы против протестующих, собравшихся около здания пожарной станции на Хэннеси Роуд.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.