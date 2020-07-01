Самарский губернатор поблагодарил проголосовавших жителей региона

"Мы наблюдаем наплыв избирателей на участках для голосования. Конечно, это говорит о высокой гражданской активности жителей Самарской области. На сегодняшний день на 12.00 (11.00 мск) явка приближается суммарно к 60%, а впереди практически еще весь день", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.

По словам главы региона, высокие показатели по участию жителей Самарской области в голосовании отмечались буквально каждый день, начиная с 25 июня. "Да, думали, что 1 июля – день выходной, люди обязательно придут, но очень порадовало нас и то, что люди откликнулись сразу после того, как и я, и лидеры общественного мнения пригласили людей прийти на участки для голосования", – отметил Азаров.