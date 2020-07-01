На Камчатке 70,59% жителей поддержали поправки в Конституцию

Голосование по вопросу изменений в конституции РФ завершилось на Камчатке - в 20.00 по местному времени (11.00 мск) избирательные участки закрыли двери для избирателей. По данным на 18.00 по камчатскому времени (09.00 мск), явка в регионе составила 42,5%, или 102 572 человека.