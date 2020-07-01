В Германии около четырех тысяч россиян проголосовали по поправкам

"К 15.00 мск проголосовали 3650 человек", - заявил заместитель председателя УИК №8315 в посольстве РФ в германской столице Константин Нефедов. Ранее он уточнил, что за тот же период на избирательном участке в Берлине проголосовали 1106 граждан России.

Перед входом в посольство в Берлине в настоящий момент стоит небольшая очередь из желающих принять участие в голосовании. Как сообщили РИА Новости в дипмиссии, голосование идет активно при соблюдении всех санитарных правил. Все сотрудники на избирательном участке находятся в защитных масках. Каждому избирателю вручается пакет с маской, перчатками и шариковой ручкой.