В Германии около четырех тысяч россиян проголосовали по поправкам

БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Около 4 тысяч человек проголосовали по поправкам к Конституции России к 14.00 по местному времени (15.00 мск) на территории Германии, голосование проходит на шести избирательных участках в Берлине, Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.
"К 15.00 мск проголосовали 3650 человек", - заявил заместитель председателя УИК №8315 в посольстве РФ в германской столице Константин Нефедов. Ранее он уточнил, что за тот же период на избирательном участке в Берлине проголосовали 1106 граждан России.
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Перед входом в посольство в Берлине в настоящий момент стоит небольшая очередь из желающих принять участие в голосовании. Как сообщили РИА Новости в дипмиссии, голосование идет активно при соблюдении всех санитарных правил. Все сотрудники на избирательном участке находятся в защитных масках. Каждому избирателю вручается пакет с маской, перчатками и шариковой ручкой.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
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