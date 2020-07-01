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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573744111.html
В Германии около четырех тысяч россиян проголосовали по поправкам
Около 4 тысяч человек проголосовали по поправкам к Конституции России к 14.00 по местному времени (15.00 мск) на территории Германии, голосование проходит на... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:00
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
германия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, германия, в мире

В Германии около четырех тысяч россиян проголосовали по поправкам

16:00 01.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГолосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Около 4 тысяч человек проголосовали по поправкам к Конституции России к 14.00 по местному времени (15.00 мск) на территории Германии, голосование проходит на шести избирательных участках в Берлине, Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.
"К 15.00 мск проголосовали 3650 человек", - заявил заместитель председателя УИК №8315 в посольстве РФ в германской столице Константин Нефедов. Ранее он уточнил, что за тот же период на избирательном участке в Берлине проголосовали 1106 граждан России.
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История Конституции Российской Федерации
Перед входом в посольство в Берлине в настоящий момент стоит небольшая очередь из желающих принять участие в голосовании. Как сообщили РИА Новости в дипмиссии, голосование идет активно при соблюдении всех санитарных правил. Все сотрудники на избирательном участке находятся в защитных масках. Каждому избирателю вручается пакет с маской, перчатками и шариковой ручкой.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФГерманияВ мире
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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