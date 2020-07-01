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В Сиэтле полиция задержала десять человек при разгоне "автономной зоны"
Сотрудники полиции Сиэтла задержали по меньшей мере 10 человек в ходе разгона людей из "Автономной зоны Капитолийского холма" (CHAZ), сообщается в Twitter... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:00
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сиэтл
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сиэтл, сша, в мире

В Сиэтле полиция задержала десять человек при разгоне "автономной зоны"

16:00 01.07.2020
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© REUTERS / Lindsey WassonПротесты в Сиэтле, США
Протесты в Сиэтле, США
© REUTERS / Lindsey Wasson
Протесты в Сиэтле, США. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции Сиэтла задержали по меньшей мере 10 человек в ходе разгона людей из "Автономной зоны Капитолийского холма" (CHAZ), сообщается в Twitter полиции.
"Полицейские на месте происшествия продолжают давать указания, чтобы люди расходились. На данный момент произведено около 10 арестов", - говорится в сообщении полиции.
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Протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию "Автономной зоной Капитолийского холма" (CHAZ). Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.
Полиция начала разгон "автономной зоны" утром в среду в соответствии с указом мэра.
"В связи с продолжающимся насилием и проблемами общественной безопасности... мэр Дженни Дуркан издала распоряжение об освобождении территории. Сегодня утром в районе будет полиция Сиэтла, которая будет выполнять приказ мэра", - говорится в сообщении полиции.
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Согласно заявлению, сотрудники полиции издали распоряжение о том, чтобы люди начали расходиться, и дали им восемь минут, после чего начали производить задержания. Отмечается, что к полицейским подошли группы вооруженных людей. Полиция напомнила, что с начала демонстраций в районе 8 июня, в "автономной зоне" погибли два подростка, еще три человека были серьезно ранены. Кроме того, полиция зарегистрировала несколько фактов кражи, нападений и других преступлений.
"Поскольку подозреваемые в недавних перестрелках все еще могут находиться в этом районе, а также потому, что многие люди в этом районе владеют огнестрельным оружием, сотрудники полиции Сиэтла, участвующие в сегодняшнем утреннем реагировании, будут оснащены дополнительными защитными средствами", - отмечается в заявлении.
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