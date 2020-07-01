В Сиэтле полиция задержала десять человек при разгоне "автономной зоны"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции Сотрудники полиции Сиэтла задержали по меньшей мере 10 человек в ходе разгона людей из "Автономной зоны Капитолийского холма" (CHAZ), сообщается в Twitter полиции.

"Полицейские на месте происшествия продолжают давать указания, чтобы люди расходились. На данный момент произведено около 10 арестов", - говорится в сообщении полиции.

Протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию "Автономной зоной Капитолийского холма" (CHAZ). Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.

Полиция начала разгон "автономной зоны" утром в среду в соответствии с указом мэра.

"В связи с продолжающимся насилием и проблемами общественной безопасности... мэр Дженни Дуркан издала распоряжение об освобождении территории. Сегодня утром в районе будет полиция Сиэтла, которая будет выполнять приказ мэра", - говорится в сообщении полиции.

Согласно заявлению, сотрудники полиции издали распоряжение о том, чтобы люди начали расходиться, и дали им восемь минут, после чего начали производить задержания. Отмечается, что к полицейским подошли группы вооруженных людей. Полиция напомнила, что с начала демонстраций в районе 8 июня, в "автономной зоне" погибли два подростка, еще три человека были серьезно ранены. Кроме того, полиция зарегистрировала несколько фактов кражи, нападений и других преступлений.