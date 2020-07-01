В МИД рассказали о попытках дискредитации в ходе голосования за рубежом

"Наблюдаем единичные, но осознанные попытки дискредитации процедуры голосования путем неоднократного участия в нем, в том числе с использованием портала госуслуг . Причем это зачастую подается под эгидой того, что хотят показать так называемые узкие места, но это очевидно совершенно сознательные провокационные действия", - заявил Иванов в ЦИК.

"Просто еще раз хотел бы предостеречь людей, которые этим занимаются – эти действия очевидно являются правонарушением и влекут за собой установленную законом ответственность", - отметил замглавы МИД.

Он также рассказал, что пандемия коронавируса затруднила организацию голосования по поправкам в конституцию за рубежом.

"Организация голосования по поправкам в конституцию РФ среди российских граждан, проживающих за рубежом, стала достаточно серьезным вызовом для российских дипломатических представительств, консульских учреждений. Как всем известно, пандемия коронавируса и введенные в связи с ней санитарные, административные ограничения в большинстве стран мира внесли достаточно значительные затруднения в работу нашего министерства на этом направлении, несколько уменьшили возможность охвата наших сограждан", - сказал российский дипломат.

Иванов отметил, что не все государства дали разрешение на открытие участков, либо на их посещение теми, кто не проживает в городе нахождения загранучреждения. Также были осложнены выезды к участникам голосования, не имеющим возможности прибыть на участок по состоянию здоровья, в ряде столиц действует комендантский час, добавил он.