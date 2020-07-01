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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573743948.html
В МИД рассказали о попытках дискредитации в ходе голосования за рубежом
В ходе голосования по поправкам в конституцию РФ за рубежом наблюдаются единичные, но осознанные попытки дискредитации этой процедуры, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:59
голосование по поправкам в конституцию
евгений иванов
конституция рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
политика
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евгений иванов, конституция рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, политика

В МИД рассказали о попытках дискредитации в ходе голосования за рубежом

15:59 01.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ТургиевИзбирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
Избирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Избирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В ходе голосования по поправкам в конституцию РФ за рубежом наблюдаются единичные, но осознанные попытки дискредитации этой процедуры, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Наблюдаем единичные, но осознанные попытки дискредитации процедуры голосования путем неоднократного участия в нем, в том числе с использованием портала госуслуг . Причем это зачастую подается под эгидой того, что хотят показать так называемые узкие места, но это очевидно совершенно сознательные провокационные действия", - заявил Иванов в ЦИК.
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"Просто еще раз хотел бы предостеречь людей, которые этим занимаются – эти действия очевидно являются правонарушением и влекут за собой установленную законом ответственность", - отметил замглавы МИД.
Он также рассказал, что пандемия коронавируса затруднила организацию голосования по поправкам в конституцию за рубежом.
"Организация голосования по поправкам в конституцию РФ среди российских граждан, проживающих за рубежом, стала достаточно серьезным вызовом для российских дипломатических представительств, консульских учреждений. Как всем известно, пандемия коронавируса и введенные в связи с ней санитарные, административные ограничения в большинстве стран мира внесли достаточно значительные затруднения в работу нашего министерства на этом направлении, несколько уменьшили возможность охвата наших сограждан", - сказал российский дипломат.
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Иванов отметил, что не все государства дали разрешение на открытие участков, либо на их посещение теми, кто не проживает в городе нахождения загранучреждения. Также были осложнены выезды к участникам голосования, не имеющим возможности прибыть на участок по состоянию здоровья, в ряде столиц действует комендантский час, добавил он.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюЕвгений ИвановКонституция РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинПолитика
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