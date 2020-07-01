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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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За рубежом свыше 33 тысяч россиян досрочно проголосовали по поправкам
Свыше 33 тысяч россиян приняли участие в досрочном голосовании по поправкам в конституцию за рубежом, сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:59
голосование по поправкам в конституцию
евгений иванов
конституция рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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евгений иванов, конституция рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика

За рубежом свыше 33 тысяч россиян досрочно проголосовали по поправкам

15:59 01.07.2020
97
© РИА Новости / Валерий МельниковЦИК России
ЦИК России
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Свыше 33 тысяч россиян приняли участие в досрочном голосовании по поправкам в конституцию за рубежом, сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Проведены 42 выездных и досрочных голосования.... В них приняли участие более 33 тысяч человек, в том числе сотрудники российских компаний, ведущих строительные работы за рубежом, военнослужащие российских баз", - сообщил Иванов на брифинге в ЦИК.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
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Голосование по поправкам в КонституциюЕвгений ИвановКонституция РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
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