За рубежом свыше 33 тысяч россиян досрочно проголосовали по поправкам

"Проведены 42 выездных и досрочных голосования.... В них приняли участие более 33 тысяч человек, в том числе сотрудники российских компаний, ведущих строительные работы за рубежом, военнослужащие российских баз", - сообщил Иванов на брифинге в ЦИК.