Российские истребители перехватили американский самолет над Черным морем

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Истребители морской авиации Черноморского флота вылетали на перехват американского самолета-разведчика, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
Дежурные силы ПВО засекли американский самолет на значительном удалении от границы и непрерывно наблюдали за ним при помощи радиолокационных средств контроля. Для перехвата в воздух поднялись многоцелевые истребители Су-27.
"Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы России", — заявили в пресс-службе.
Границу американский самолет не нарушил.
В сообщении подчеркивается, что полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Это уже третий подобный инцидент с американскими самолетами над Черным морем за последние дни — 26 июня истребитель Су-30 вылетал на перехват патрульного самолета Р-8А "Посейдон", стратегического самолета-разведчика RC-135 и самолета-заправщика КС-135, а 29 июня к российским границам снова приближались P-8A "Посейдон" и RC-135.
Кроме того, активность американских военных возросла и в других районах вблизи границ России. В середине июня над Балтийским морем заметили бомбардировщики В-52H, российские военные в ответ на это подняли в небо Су-27. Спустя несколько дней B-52H пролетели уже над Охотским морем. Их сопроводили российские Су-30, Су-35 и МиГ-31.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя действия американских военных, заявил, что российские истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь полет, если возникает реальная необходимость. Сенатор обратил внимание на то, что частота подобных полетов увеличивается при обострении международной ситуации.