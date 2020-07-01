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Российские истребители перехватили американский самолет над Черным морем
Истребители морской авиации Черноморского флота вылетали на перехват американского самолета-разведчика, сообщили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T17:07
россия
черное море
ввс сша
южный военный округ
су-27
сша
безопасность
в мире
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Перехват?? Сопроводили, пофоткали и домой вернулись))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, черное море, ввс сша, южный военный округ, су-27, сша, безопасность, в мире

Российские истребители перехватили американский самолет над Черным морем

15:52 01.07.2020 (обновлено: 17:07 01.07.2020)
21136
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-27
Многоцелевые истребители Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Истребители морской авиации Черноморского флота вылетали на перехват американского самолета-разведчика, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
Дежурные силы ПВО засекли американский самолет на значительном удалении от границы и непрерывно наблюдали за ним при помощи радиолокационных средств контроля. Для перехвата в воздух поднялись многоцелевые истребители Су-27.
Кадры перехвата американских бомбардировщиков российскими истребителями
19 июня, 11:15
Перехват американских бомбардировщиков над Охотским морем попал на видео
"Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы России", — заявили в пресс-службе.
Границу американский самолет не нарушил.
В сообщении подчеркивается, что полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Это уже третий подобный инцидент с американскими самолетами над Черным морем за последние дни — 26 июня истребитель Су-30 вылетал на перехват патрульного самолета Р-8А "Посейдон", стратегического самолета-разведчика RC-135 и самолета-заправщика КС-135, а 29 июня к российским границам снова приближались P-8A "Посейдон" и RC-135.
Кроме того, активность американских военных возросла и в других районах вблизи границ России. В середине июня над Балтийским морем заметили бомбардировщики В-52H, российские военные в ответ на это подняли в небо Су-27. Спустя несколько дней B-52H пролетели уже над Охотским морем. Их сопроводили российские Су-30, Су-35 и МиГ-31.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя действия американских военных, заявил, что российские истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь полет, если возникает реальная необходимость. Сенатор обратил внимание на то, что частота подобных полетов увеличивается при обострении международной ситуации.
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РоссияЧерное мореВВС СШАЮжный военный округСу-27СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Перехват?? Сопроводили, пофоткали и домой вернулись))
1 июля, 15:55
Stas Dremov
16811133
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