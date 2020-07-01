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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Более 68% избирателей Ингушетии проголосовали по поправкам
Более 68% избирателей Ингушетии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ к 15 часам, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:51
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
госдума рф
владимир путин
республика ингушетия
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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конституция рф, госдума рф, владимир путин, республика ингушетия, политика

Более 68% избирателей Ингушетии проголосовали по поправкам

15:51 01.07.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Более 68% избирателей Ингушетии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ к 15 часам, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"По состоянию на 15.00 мск среды проголосовало 155,826 тысячи избирателей, что составляет 68,03% от их общего числа", - сказал собеседник агентства.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
Он отметил, что в лидерах по явке по-прежнему находится Магас, где проголосовали уже 82% избирателей, и Джейрахский район - 80%.
"Нарушений на данный момент не зафиксировано", - добавил представитель избиркома.
На выборах президента России в марте 2018 года явка по Ингушетии составила 81,9%. Явка на выборах в Госдуму в республике в сентябре 2016 года составила 81,1%.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 02:40
История Конституции Российской Федерации
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинРеспублика ИнгушетияПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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