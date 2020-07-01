Более 68% избирателей Ингушетии проголосовали по поправкам

НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Более 68% избирателей Ингушетии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ к 15 часам, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
"По состоянию на 15.00 мск среды проголосовало 155,826 тысячи избирателей, что составляет 68,03% от их общего числа", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что в лидерах по явке по-прежнему находится Магас, где проголосовали уже 82% избирателей, и Джейрахский район - 80%.
"Нарушений на данный момент не зафиксировано", - добавил представитель избиркома.
На выборах президента России в марте 2018 года явка по Ингушетии составила 81,9%. Явка на выборах в Госдуму в республике в сентябре 2016 года составила 81,1%.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
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