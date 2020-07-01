Более 68% избирателей Ингушетии проголосовали по поправкам

НАЛЬЧИК, 1 июл - РИА Новости. Более 68% избирателей Ингушетии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ к 15 часам, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.

"По состоянию на 15.00 мск среды проголосовало 155,826 тысячи избирателей, что составляет 68,03% от их общего числа", - сказал собеседник агентства.

На выборах президента России в марте 2018 года явка по Ингушетии составила 81,9%. Явка на выборах в Госдуму в республике в сентябре 2016 года составила 81,1%.