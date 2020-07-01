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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573743502.html
В Дагестане явка на голосовании по поправкам составила 78%
Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 12.00 мск в Дагестане составила 78%, сообщил руководитель республиканского избиркома Магомед... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:51
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, политика

В Дагестане явка на голосовании по поправкам составила 78%

15:51 01.07.2020
209
© Sputnik / Перейти в фотобанкЖенщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке №8000 в городе Сухуме
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке №8000 в городе Сухуме
© Sputnik
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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 12.00 мск в Дагестане составила 78%, сообщил руководитель республиканского избиркома Магомед Дибиров.
По его словам, явка за предыдущие шесть дней на 1 июля 10.00 мск составляла 72%.
"Каждый день голосовало чуть более 10%. На 12 часов проголосовало 78% населения республики. Это итоги за все дни голосования, в том числе досрочные", - рассказал Дибиров.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 15:05Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК опубликовал первые результаты голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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