В Берлине более тысячи человек проголосовали по поправкам к Конституции

Перед входом в посольство в Берлине в настоящий момент стоит небольшая очередь из желающих принять участие в голосовании. Как сообщили РИА Новости в дипмиссии, голосование идет активно при соблюдении всех санитарных правил. Все сотрудники на избирательном участке находятся в защитных масках. Каждому избирателю вручается пакет с маской, перчатками и шариковой ручкой.