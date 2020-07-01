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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573743409.html
В Омской области явка на голосовании по поправкам составила 63,09%
Явка в Омской области на голосовании по поправкам в конституцию, по данным на 18.00 местного времени (15.00 мск), составила 63,09% сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:47
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
омская область
омск
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
конституция рф, владимир путин, омская область, омск, политика

В Омской области явка на голосовании по поправкам составила 63,09%

15:47 01.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Избирательный участок. Архивное фото
ОМСК, 1 июл - РИА Новости. Явка в Омской области на голосовании по поправкам в конституцию, по данным на 18.00 местного времени (15.00 мск), составила 63,09% сообщили журналистам в региональной избирательной комиссии.
"По данным на 18.00, проголосовали 63,09% избирателей. Это довольно высокий результат, ещё голосование продолжается до 20 часов, и будем надеяться, что те, кто не успел ещё, смогут выполнить свой гражданский долг", - заявил журналистам зампредседателя избирательной комиссии Омской области Михаил Мордовин.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии региона, на 18.00 проголосовали 957 118 жителей области (общее количество избирателей - 1 516 986). Явка по городу Омску за 2 часа до окончания голосования составила 55,14%, а в целом по районам области - 74,77%.
По данным избиркома Омской области, 1 июля к 15.00 по местному времени в регионе сделали свой выбор уже 60% избирателей на 1783 избирательных участках.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинОмская областьОмскПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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