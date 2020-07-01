В Омской области явка на голосовании по поправкам составила 63,09%

"По данным на 18.00, проголосовали 63,09% избирателей. Это довольно высокий результат, ещё голосование продолжается до 20 часов, и будем надеяться, что те, кто не успел ещё, смогут выполнить свой гражданский долг", - заявил журналистам зампредседателя избирательной комиссии Омской области Михаил Мордовин.