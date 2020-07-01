Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200701/1573743372.html
На Украине в интернате зафиксировали вспышку коронавируса
Вспышка коронавируса COVID-19 зафиксирована в Бородянском психоневрологическом интернате в Киевской области Украины, заболели восемь человек, сообщил в среду... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:47
распространение нового коронавируса
александр бородянский
воз
киевская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358506_0:100:3287:1949_1400x0_80_0_0_ec1d55e84abec5af9b30b5e1481c8584.jpg
https://ria.ru/20200701/1573722862.html
https://ria.ru/20200630/1573683713.html
киевская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358506_0:100:3287:1949_1400x0_80_0_0_ec1d55e84abec5af9b30b5e1481c8584.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358506_279:0:3010:2048_1400x0_80_0_0_ef81682a09c22e18fc4861133822d38f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358506_620:0:2668:2048_1400x0_80_0_0_1391bcab6aa00dc08202659b482337b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бородянский, воз, киевская область, украина, в мире

На Украине в интернате зафиксировали вспышку коронавируса

15:47 01.07.2020
212
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Вспышка коронавируса COVID-19 зафиксирована в Бородянском психоневрологическом интернате в Киевской области Украины, заболели восемь человек, сообщил в среду глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин.
"Очередная вспышка коронавируса зафиксирована в Бородянском психоневрологическом интернате с гериатрическим отделением. Во время ПЦР-тестирования 29 июня жителей и сотрудников учреждения были выявлены пять инфицированных сотрудников и трое подопечных. Все в удовлетворительном состоянии без явных клинических проявлений", - сказал он на брифинге.
Всего в интернате 338 подопечных и 244 сотрудника. Учреждение закрыто на карантин.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 44 998 случаев COVID-19, скончались 1173 человека, 19 548 пациентов выздоровели.
Сжигание использованных масок в Киеве
Вчера, 09:22Распространение нового коронавируса
На Украине число случаев коронавируса приблизилось к 45 тысячам
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем на Украине стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
30 июня, 14:34Распространение нового коронавируса
Зеленский призвал запад Украины готовиться ко второй волне коронавируса
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
110100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаАлександр БородянскийВОЗКиевская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Многоцелевые истребители Су-27
Российские истребители перехватили американский самолет над Черным морем
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил возможный ответ ЕС на санкции к "Северному потоку — 2"
Гуманитарный конвой Красного полумесяца в Восточной Гуте, Сирия. 5 марта 2018
Россия, Турция и Иран обеспокоены гуманитарной ситуацией в Сирии
Флажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
В Берлине более тысячи человек проголосовали по поправкам к Конституции
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, зачем выдумали историю о "сговоре" России с талибами
Геннадий Зюганов
Памфилова обсудила с Зюгановым данные о подготовке "директив" членам УИК
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии пообещал сформировать правительство в скором времени
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Губернатор Кубани проголосовал по поправкам
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке №8000 в городе Сухуме
В Дагестане явка на голосовании по поправкам составила 78%
Американский истребитель F-16 в небе
В США разбился истребитель F-16
Наручники
Жена обвиненного в изнасиловании дочери рассказала о событиях того дня
Избирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
В МИД рассказали о попытках дискредитации в ходе голосования за рубежом
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
Петр Порошенко
"Замахнулся — бей". Порошенко обратился к Зеленскому в суде
Протесты в Сиэтле, США
В Сиэтле полиция задержала десять человек при разгоне "автономной зоны"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
04:19В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
04:17Психологи дали советы школьникам, как побороть волнение перед ЕГЭ
04:13В Венесуэле парламентские выборы пройдут шестого декабря
04:07В Мексике вновь задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов
04:04Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
04:01"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
Лента новостейМолния