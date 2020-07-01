На Украине в интернате зафиксировали вспышку коронавируса

"Очередная вспышка коронавируса зафиксирована в Бородянском психоневрологическом интернате с гериатрическим отделением. Во время ПЦР-тестирования 29 июня жителей и сотрудников учреждения были выявлены пять инфицированных сотрудников и трое подопечных. Все в удовлетворительном состоянии без явных клинических проявлений", - сказал он на брифинге.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем на Украине стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.