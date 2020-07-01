Губернатор Кубани проголосовал по поправкам

"По традиции, пришёл на избирательный участок вместе с семьёй. Поправки в конституцию — это возможность сохранить нашу страну стабильной и развивающейся. Сегодня мы голосуем за будущее — за то, чтобы у наших детей была уверенность в завтрашнем дне. Я благодарен жителям края за высокую активность. Это очень важно — прийти на участок и выразить свою позицию" - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.