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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Губернатор Кубани проголосовал по поправкам
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проголосовал по поправкам к Конституции РФ, он отдал свой голос последним из глав регионов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:44
голосование по поправкам в конституцию
игорь руденя
вениамин кондратьев
владимир путин
краснодарский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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игорь руденя, вениамин кондратьев, владимир путин, краснодарский край

Губернатор Кубани проголосовал по поправкам

15:44 01.07.2020
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© Фото : официальный сайт администрации Краснодарского краяГубернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ
© Фото : официальный сайт администрации Краснодарского края
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ
КРАСНОДАР, 1июл - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проголосовал по поправкам к Конституции РФ, он отдал свой голос последним из глав регионов.
По данным избиркома Краснодарского края, явка на 12.00 в регионе приблизилась к 75%.

"По традиции, пришёл на избирательный участок вместе с семьёй. Поправки в конституцию — это возможность сохранить нашу страну стабильной и развивающейся. Сегодня мы голосуем за будущее — за то, чтобы у наших детей была уверенность в завтрашнем дне. Я благодарен жителям края за высокую активность. Это очень важно — прийти на участок и выразить свою позицию" - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Предпоследним из глав регионов свой голос отдал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 15:05Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК опубликовал первые результаты голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюИгорь РуденяВениамин КондратьевВладимир ПутинКраснодарский край
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