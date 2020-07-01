Губернатор Кубани проголосовал по поправкам

КРАСНОДАР, 1июл - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проголосовал по поправкам к Конституции РФ, он отдал свой голос последним из глав регионов.
По данным избиркома Краснодарского края, явка на 12.00 в регионе приблизилась к 75%.
"По традиции, пришёл на избирательный участок вместе с семьёй. Поправки в конституцию — это возможность сохранить нашу страну стабильной и развивающейся. Сегодня мы голосуем за будущее — за то, чтобы у наших детей была уверенность в завтрашнем дне. Я благодарен жителям края за высокую активность. Это очень важно — прийти на участок и выразить свою позицию" - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Предпоследним из глав регионов свой голос отдал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.