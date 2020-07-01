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Трамп рассказал, зачем выдумали историю о "сговоре" России с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что история о якобы сговоре России с талибами была выдумана, чтобы навредить ему и Республиканской партии. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:43
дональд трамп
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афганистан
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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дональд трамп, министерство обороны сша, афганистан, сша, в мире

Трамп рассказал, зачем выдумали историю о "сговоре" России с талибами

15:43 01.07.2020
5869
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что история о якобы сговоре России с талибами была выдумана, чтобы навредить ему и Республиканской партии.
"История о российском вознаграждении - это просто еще одна выдуманная фейковыми новостями сказка, которую рассказывают, только чтобы навредить мне и Республиканской партии. Секретного источника, вероятно, не существует, как и самой истории. Если у дискредитировавшей себя New York Times есть источник, раскройте его. Просто еще одна ложь", - написал Трамп в Twitter.
Члены Талибана во время передачи оружия
30 июня, 23:16
Белый дом заявил, что статья о "сговоре" с талибами играет на руку России
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой".
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29 июня, 08:00
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Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен во вторник заявлял, что обвинения в "сговоре РФ с талибами", опубликованные в прессе, не подтверждены спецслужбами США. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
29 июня, 17:39
Пелоси не исключила мер против России после статьи о "сговоре" с талибами
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШААфганистанСШАВ мире
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