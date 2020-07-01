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Жена обвиненного в изнасиловании дочери рассказала о событиях того дня
Жена Сергея Кукушкина, подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери, рассказала RT, что перед инцидентом они с супругом "немножко поссорились",... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:33
республика татарстан (татарстан)
бугульма
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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республика татарстан (татарстан), бугульма, происшествия

Жена обвиненного в изнасиловании дочери рассказала о событиях того дня

15:42 01.07.2020 (обновлено: 18:33 01.07.2020)
20639
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Жена Сергея Кукушкина, подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери, рассказала RT, что перед инцидентом они с супругом "немножко поссорились", однако через "минут 15-20" помирились.
По ее словам, все было нормально. Женщина переписывалась с мужем, а затем он даже привез ей на работу обед.

"Часов в десять он мне уже позвонил и сказал, что у них произошла беда. А какая — не объяснил", — сказала она.

Собеседница телеканала отметила, что у нее есть справка с результатами экспертизы. В документе говорится, что внутренних повреждений у девочки нет.
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Также Кукушкина заявила, что СМИ переврали информацию о случившемся.
"Кстати, на суде он тоже не признавал свою вину и не произносил фразы "просто психанул", которую ему приписывают", — приводит ее слова RT.
Как писали местные СМИ, в октябре прошлого года врачи обнаружили у девочки из Татарстана кровотечение. Ребенок находился с отцом и двумя другими детьми в одном из частных домов в Бугульме. Врач-гинеколог зафиксировал травмы, которые свидетельствуют о совершенном насилии. Следователи после проверки возбудили уголовное дело.
Сообщалось, что подозреваемый в ходе следствия заявил, что хотел поменять девочке памперс и якобы случайно ее травмировал. Позднее СМИ цитировали мужчину, который якобы рассказал, что из-за ссоры с женой "сорвал зло на ребенке". Супруга подозреваемого выступила в защиту мужа. Суд оправдал его. Позднее старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил, что прокуратура обжаловала решение суда.
Анна Кузнецова
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109212313855
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Республика Татарстан (Татарстан)БугульмаПроисшествия
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