Жена обвиненного в изнасиловании дочери рассказала о событиях того дня

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Жена Сергея Кукушкина, подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери, рассказала Жена Сергея Кукушкина, подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери, рассказала RT , что перед инцидентом они с супругом "немножко поссорились", однако через "минут 15-20" помирились.

По ее словам, все было нормально. Женщина переписывалась с мужем, а затем он даже привез ей на работу обед.

"Часов в десять он мне уже позвонил и сказал, что у них произошла беда. А какая — не объяснил", — сказала она.

Собеседница телеканала отметила, что у нее есть справка с результатами экспертизы. В документе говорится, что внутренних повреждений у девочки нет.

Также Кукушкина заявила, что СМИ переврали информацию о случившемся.

"Кстати, на суде он тоже не признавал свою вину и не произносил фразы "просто психанул", которую ему приписывают", — приводит ее слова RT

Как писали местные СМИ, в октябре прошлого года врачи обнаружили у девочки из Татарстана кровотечение. Ребенок находился с отцом и двумя другими детьми в одном из частных домов в Бугульме . Врач-гинеколог зафиксировал травмы, которые свидетельствуют о совершенном насилии. Следователи после проверки возбудили уголовное дело.