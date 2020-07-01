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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Иркутской области 82,87% жителей поддержали принятие поправок
За принятие поправок в конституцию проголосовали 82,87% жителей Иркутской области, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 0,94% протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T15:43
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
иркутская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, иркутская область, политика

В Иркутской области 82,87% жителей поддержали принятие поправок

15:43 01.07.2020
279
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За принятие поправок в конституцию проголосовали 82,87% жителей Иркутской области, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 0,94% протоколов.
Против высказались 16,48% жителей области.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФИркутская областьПолитика
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